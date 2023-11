Tod auf der Koppel: Tragende Stute in Meura erschossen - Update

Zwei Haflinger grasen auf der herbstlichen Weide am Gestüt in Meura. Mit derzeit rund 350 Pferden ist dies der größte Betrieb in Europa, der sich mit der Zucht von Haflingern und Edelbluthaflingern beschäftigt. Am Wochenende wurde hier eine tragende Stute erschossen.

Meura Polizei in Saalfeld bittet dringend um Zeugenhinweise zu dem Vorfall, der sich bereits am Wochenende ereignet hat

Eine Tragödie spielte sich vermutlich am Wochenende in Meura im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ab. Auf einer Koppel wurde eine tragende Stute von Unbekannten erschossen. Die Polizei in Saalfeld ermittelt und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Freitag, dem 27.10, bis zum Sonntag, dem 29.10.2023, wurde auf einer Pferdekoppel in der Nähe von Meura eine tragende Stute erschossen, teilte die Polizei Dienstag Nachmittag mit. "Das verstorbene Tier gehörte zum ortsansässigen Haflingergestüt. Neben dem persönlichen Verlust haben die Eigentümer auch einen nicht unerheblichen finanziellen Schaden zu beklagen", so Polizeisprecher Christopher Hertel.

Polizei macht keine Angaben zu den Umständen

Die Kriminalpolizei sucht zum Zwecke der weiteren Ermittlungen nun Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise werden telefonisch unter 03672-417 1464 (Vorgangsnummer 0282660) entgegengenommen.

"Aus ermittlungstaktischen Gründen können momentan keine weiteren Angaben zu den Hintergründen bzw. Umständen gemacht werden", so Hertel. Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich um eine sieben Jahre alte Zuchtstute. Das Tier war noch nicht lange trächtig.

Größte Haflingerzucht in Europa

Das privat geführte Haflinger Gestüt in Meura ist mit derzeit rund 350 Pferden der größte Betrieb in Europa, der sich mit der Zucht von Haflingern und Edelbluthaflingern beschäftigt. Auch seitens des Unternehmens wollte man sich nicht näher zu den Umständen äußern. "Wir bitten um Verständnis, hoffen aber trotzdem, dass bei den Ermittlungen jetzt etwas in Gang kommt", so Helen Weber, Mitgesellschafterin und Prokuristin im Gestüt.