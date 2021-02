„Tommy“ aus Probstzella hilft Erdbebenopfern in Kroatien

Nachdem in Kroatien die Erde gebebt hat, war Ramiz „Tommy“ Kadrić aus Probstzella sofort auf den Beinen. Den Pizzabäcker, der sich mit seiner „Brücke nach Bosnien“ bereits einen Namen gemacht hat, ließen die Bilder der vom Erdbeben zerstörten Häuser nicht los. Wie oft ist der gebürtige Bosnier schon in das Land gefahren, um der Suppenküche in seiner Geburtsstadt Breza und damit den Armen zu helfen? Er hat nicht mitgezählt, es war oft.