Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tourismus im Kreis Saalfeld-Rudolstadt: Verweile doch etwas länger

Menschen befinden sich in Quarantäne, Clubs und Einrichtungen sind geschlossen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen wird Hilfe benötigt – und angeboten. Doch es gibt auch Unternehmen, deren Kreativität durch die Krise erst geweckt wird.

So wollen die Watzdorfer Traditions- und Spezialitätenbrauerei, die Falknerei Burg Greifenstein und die Jagdschule Langer Berg Herschdorf künftig ihre Kräfte bündeln und zusammenarbeiten. Ihre Angebote sind vor allem bei Tagesausflüglern beliebt. Ein gemeinsames Ziel ist es, dass diese Gäste länger in der Region verweilen.

Aus diesem Grund trafen sich die Verantwortlichen jetzt in der Braustätte, um schon einmal Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten und gemeinsame Ziele zu definieren. Unternehmerisches Denken sei gefragt, zudem kreative Lösungen und frische Ideen, die auch nach der Pandemie noch Bestand haben und die eigene Firma vorantreiben könnten.

Aus der Not eine Tugend machen

Die internationalen Reisebeschränkungen sehen Brauereichef Tobias Rögner und Florian Hollburg, Sales- und Marketing-Manager, für den Tourismus in Thüringen auch als Chance. Es gehe darum, aus der Not eine Tugend zu machen, enorme wirtschaftliche Einbußen irgendwie abzuwenden und das eigene Geschäftsmodell an die derzeitigen Anforderungen anzupassen, sagen sie. Auch wenn das sicher nicht jedes Unternehmen so handhaben kann.

Wie kann die Attraktivität der Angebote weiter erhöht werden, damit die Touristen länger bleiben? Das war zusammengefasst der Themenkreis, mit dem sich die eingangs erwähnten Protagonisten befassten. So war zu erfahren, dass die Jagdschule und die Falknerei bereits gemeinsame Falknerkurse anbieten. „Die theoretische Ausbildung erfolgt bei uns und die praktische kann auf der Burg in Bad Blankenburg und im Lehrrevier der Jagdschule erfolgen“, sagt Schulleiter Kurt Plag. Darüber hinaus bekommt die Falknerei Bänke für die Besucher der Flugshows, gebaut von der Jagdschule und gesponsert von der Brauerei. Die „Vogelflüsterer“ übergaben im Gegenzug einen Turmfalken-Nistkasten, der am Schornstein in Watzdorf angebracht wird. Außerdem sollen Flyer und Mundpropaganda auf die jeweiligen Angebote des Partners aufmerksam machen und die Zusammenkünfte fortgeführt werden. Bleibt zu hoffen, dass nach dem kürzlich erfolgten Start der Flugakrobaten auf der Burg auch bald wieder Reisebusse die Braustätte ansteuern dürfen, um den Brauern über die Schultern zu schauen.