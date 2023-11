Tourismuspreis für Hotel im Schwarzatal

Erfurt Haus für Service und Qualität geehrt

Das Flair Hotel Waldfrieden in Meuselbach-Schwarzmühle hat den diesjährigen Thüringer Tourismuspreis in der Kategorie „Service & Qualität“ erhalten. In der Begründung ihrer Entscheidung betonte die Jury, das Hotel gehöre zu den bekanntesten Hotels im Schwarzatal. Es wurde mit ***S offiziell von der Hotelstars Union (klassifiziert, ist Qualitätsgastgeber für das Siegel „Wanderbares Deutschland“ des Deutschen Wanderverbands und trägt das Gütesiegel Service-Qualität Deutschland. Auch Radfahrer fühlen sich angesichts der ADFC-Zertifizierung „Bed+Bike“ willkommen. In den verschiedenen Buchungsportalen erhält das Flair Hotel regelmäßig Bestnoten. Besonders hervorzuheben seien vor allem die gute regionale Küche und die familiäre Atmosphäre sowie die Gastlichkeit des Hauses. So biete das Hotel einen Wellnessbereich, Wellnessküche und verschiedene Specials wie dekorierte Zimmer, Bademantel, Lunchpaket, daneben gebe es spezielle Angebote für Familienfeiern und Hochzeiten, für Familien und Aktivurlauber.

Der Thüringer Tourismuspreis war am Dienstagabend in Erfurt zum zwölften Mal vergeben worden. aus insgesamt 50 Vorschlägen wurden vier Preisträgerinnen und Preisträger gekürt. „Die Auswahl war angesichts der vielen kreativen und anspruchsvollen Wettbewerbsbeiträge dieses Jahres erneut alles andere als einfach“, sagte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) anlässlich der Preisverleihung. Erfreulich sei die wieder gestiegene Zahl der Einreichungen für den Preis. Dies spreche auch für die insgesamt wieder steigende Stimmung in der Branche. Insgesamt stellt das Wirtschaftsministerium für die Auszeichnungen in drei Kategorien, den Sonderpreis sowie die neun Nominierungen 26.000 Euro an Preisgeldern bereit.

Das Jahr 2023 habe in der Urlaubsbranche Thüringens wieder für einen vorsichtigen Optimismus gesorgt, so der Minister. So sei die Zahl der Übernachtungen in den ersten sieben Monaten um mehr als elf Prozent gestiegen. „Damit liegen wir jetzt schon wieder bei 95 Prozent des Niveaus des Vor-Corona-Jahres 2019“, sagte Tiefensee. Größtes Problem derzeit bleibe der Mangel an Fach- wie auch an Saison- und Hilfskräften. Dies führe beispielsweise dazu, dass Öffnungszeiten teilweise eingeschränkt blieben oder Veranstaltungen nicht durchgeführt werden könnten. „Der Arbeitskräftemangel ist einer der Hauptgründe dafür, dass gerade die Gastronomie das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat“, so der Minister. red