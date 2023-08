Traditionelle Pilzwanderung am Sonnabend rund um Leutenberg

Leutenberg Natur beschert den Pilzfreunden in diesem Jahr ein reichhaltiges Angebot - Ausstellung der Funde am Sonntag im Naturparkhaus

Seit Jahren gibt es im Herbst eine attraktive Pilzwanderung im Leutenberger Raum, veranstaltet vom Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale in Zusammenarbeit mit den Pilzsachverständigen des Kreises Saalfeld-Rudolstadt. An diesem Sonnabend ist es wieder soweit.

Teilnehmer vergangener Jahre werden bestätigen, dass es kaum eine bessere Möglichkeit gibt, sein Wissen über die geheimnisvolle Pilzwelt zu festigen oder viel Neues zu erfahren. Dazu kommt, dass je nach Angebot in der Natur eine Bereicherung des häuslichen Speiseplans möglich ist, nachdem auch in diesem Jahr wider Erwarten die ergiebigen Regenfälle ein reichhaltiges Pilzangebot ermöglichen.

Funde können zur Bestimmung mitgebracht werden

Die Veranstaltung gipfelt in einer interessantesten Pilzausstellung im Gebäude der Naturparkverwaltung, wo neben den begehrten und bekannten Speisepilzen auch mehr oder weniger exotische Arten ausgestellt werden, die es in unseren Wäldern in großer Zahl gibt.

Die Pilzwanderung findet am Sonnabend statt, Treffpunkt ist 9 Uhr am Marktplatz. Bitte an Spankorb, Messer und festes Schuhwerk denken. Teilweise sind steile Anstiege zu bewältigen. Zur Pilzausstellung am Sonntag von 10 bis 18 Uhr können gern auch noch eigene Funde zur Bestimmung mitgebracht werden.