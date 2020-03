Traditionsreich in der Knochstraße

Zugegeben, wir sind an diesem Freitagnachmittag nicht „auf ein Bier“, sondern nur ein Mineralwasser bei Matthias Schwarze eingekehrt. Der 53-Jährige Saalfelder ist Wirt im „Köditzbrunnen“, einer alten Speisewirtschaft mit rund 100 Sitzplätzen. Gar nicht so selten, dass alle belegt sind, erfahren wir.

Seit der Erbauung 1907 war hier immer Gastronomie untergebracht und auch schon immer unter diesem Namen. Klar: Der Köditzbach plätschert unweit vorbei; früher labte sich an diesem Ort das Vieh der Bauern. Heute ordern Schwarzes Gäste frisch gezapftes Saalfelder vom Fass (auch Kellerbier) und die Hausmannskost von Schwarzes Gattin. Auf der Karte finden sich mit Rostbrätl, Rindsgulasch, Klößen nach eigenem Rezept und Forelle Müllerin an Kartoffeln unverzichtbare Klassiker. Mittwoch ist Ruhetag.

Schwarze zeigt auf die vergrößerte Reproduktion einer Postkarte von 1921, die den Köditzbrunnen noch weitgehend freistehend zeigt. „Die hat man mir mal geschenkt“, sagt er, der in der DDR den Beruf des Kellners gelernt hat, 1992 Wirt im Köditzbrunnen wurde, das Objekt 1995 schließlich kaufte und seither sukzessive sanierte. Man darf von familiärer Vorbelastung reden: „Meine Eltern hatten den Köditzbrunnen schon seit 1969.“ Obendrüber wohnt er heute auch, „anders geht es gar nicht“, meint der Gastronom.

„Unser Schwerpunkt sind eindeutig Essensgäste, wir sind aber auch bei Vereinen, Gruppen und Stammtischen gefragt“, ergänzt Matthias Schwarze. An der kleinen Bar drei Hocker. Im kleinen Saal nebenan feiert gerade der Saalfelder Schwimmverein. Es klingt nach einer sehr lustigen Runde. „Heute und gestern war mittags wieder alles voll“, fährt er fort. Doch die Besucherströme seien schwer abzuschätzen, „manchmal sitzen auch nur fünf Mann da“. Allerdings macht sich Matthias Schwarze Gedanken um die Zukunft der Kneipen und Gaststätten im Land: „Es fehlt einfach an Nachfolgern, wenn wir irgendwann nicht mehr sind. Kaum einer will ja noch in die Gastronomie gehen“.