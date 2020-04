Die Polizei in Saalfeld muss in einem Fall von Handtaschenraub ermitteln.

Saalfeld. Das Tragen einer Schutzmaske missbrauchten am Freitag zwei noch unbekannte Männer und stahlen einer Frau in Saalfeld das Handy.

Tragen einer Schutzmaske missbraucht – Männer stehlen Frau das Handy

Die Polizei in Saalfeld berichtet, dass die 48-Jährige im Supermarkt am Mittleren Watzenbach von zwei Männern angesprochen worden sei. Demnach wurde sie von den beiden darum gebeten, an verschiedenen Kerzen zu riechen, um ihnen bei der Auswahl zu helfen.

Scheinbar war die Frau dadurch so abgelenkt, dass einer der beiden Männer ihr Handy aus der Handtasche stehlen konnte.

Aufgrund des Mundschutzes den beide Täter getragen haben, konnten die Frau den vor Ort eingetroffenen Polizisten keine ausreichende Täterbeschreibung geben.