Tragödie, Zahl der Akte offen

Stadt- und Gemeinderatssitzungen in Probstzella, Gräfenthal oder Lehesten beizuwohnen, hat teilweise etwas Deprimierendes, und das liegt in 95 Prozent der Fälle nicht an Abgeordneten, der Diskussionskultur oder den Sitzungsstätten. Es ist eine Tristesse des Mangels, und der scheint vor allem systemgemacht. Alle drei Kommunen der VG mit dem so stark klingenden Namen „Schiefergebirge“ sind in Haushaltssicherung, die Probstzellaer konnten sie am längsten herauszögern. Nun muss sich das Loquitzörtchen entscheiden, ob es einen durchgehend ordentlichen Qualitätsradweg will (Stichwort „Zukunft im Tourismus“, Sie erinnern sich...), oder endlich die Ortsdurchfahrt Zopten auf Vordermann bringt. Beides ist notwendig, und eigentlich sollte es gar kein „oder“ geben. Kennen Sie die Ortsstraße Zopten? Es macht nichts wenn nicht, die Chancen stehen gut, dass es in Ihrer näheren Umgebung eine ähnliche Piste gibt. Die chronische Unterfinanzierung ländlichster Gemeinden ist so bekannt wie ewiglich. Wovon sollen denn landschaftlich reizvoll gelegene und kulturell spannende, aber eben schrumpfende Städtchen wie Gräfenthal, Lehesten und Co. künftig leben, wenn nicht vom Fremdenverkehr? Das Problem ist seit Jahren bekannt, wie oft wurde es an dieser Stelle schon kommentiert. Das Trauerspiel aber geht weiter.