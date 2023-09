Traktoren-Pulling schließt Kirmes ab

Nach drei Tagen endet die Königsthal – Pippelsdorfer Kirmes mit einem wohl tausend Menschen anziehenden Event.

Königsthal. Am vergangenen Sonntag endete die dreitägige Zeltkirmes der beiden Marktgölitzer Ortsteile Königsthal und Pippelsdorf. Eine große Hüpfburg in Traktorenform begrüßte die Kleinsten der Gäste und war gleichzeitig ein Hinweis auf das Highlight des Nachmittags. Während die Fahrzeuge im Laufe des Sonntags am Parcours eintrafen, war ein Teilnehmer aus Oßla schon im Vorfeld mit seinem Wohnanhänger angereist.

Technik von 15 PS bis 400 PS wurde präsentiert

Fast 50 Traktoren bzw. Zugfahrzeuge, vom Eigenbaumodell mit ca. fünfzehn PS, Oldtimertraktoren- und Fahrzeugen wie Famulus, ZT 300, Tatra 813 bis hin zu einem John Deere mit 400 PS konnten bestaunt werden und traten in verschiedenen Leistungsklassen dann gegeneinander an. Ziel war es dabei, eine Strecke von 60 Metern mit mehreren Stämmen zu bewältigen und dabei nicht stecken zu bleiben. Die Teilnehmer kamen aus der näheren Umgebung, aber auch aus den Landkreisen Kronach und Sonneberg. Das mittlerweile zwölfte Traktor-Pulling endete gegen 19:00 Uhr. Zufrieden zeigt sich der Organisator Marko Franke, er bedankt sich bei allen Helfern wie Unterstützern, dabei betont er „wichtig ist der Spaß an der Freude“ und denkt jetzt schon an eine Fortsetzung des Events.