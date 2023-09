Trau, schau, wem - nicht! - Eine Kolumne aus Saalfeld-Rudolstadt

Henry Trefz erregt sich über schon fast unerträglichen Whataboutismus

Ich mag Runen (die von Gandalf, dem Zauberer, heißt Fehu) und Fraktur-Schrift (seit ich Hadschi Halef Omars vollen Namen auswendig lernte). Drüber reden kann ich aber eher nicht, denn das ist recht verdächtig. Ich bin offizieller Wortpate von “Mittelerde”, fürchte aber, es glaubt mir niemand, dass es die Aktion aus Liebe zur deutschen Sprache schon lange (seit 2006) gab, bevor Gendern ein Kampfbegriff wurde.

Dass ich seit Corona lieber nicht mehr von meinem Aszendenten erzähle, weil ich dann trotz Mehrfachimpfung sicher ein Schwurbler bin, finde ich nicht so schlimm, denn Esoterik (lesen Sie die Definition gern nach) hat ja eigentlich nichts mit Außenwirkung zu tun.

Und ich habe schon mehrfach im beruflichen Leben mitverfolgt, wie einfach es ist, ein politisches Anliegen aus dem Rennen zu nehmen, indem es einfach von der dafür gern extrem genannten Opposition unterstützt wird.

Reden wir also von der Grunderwerbsteuer in Thüringen. Nicht von der Abstimmung, sondern davon, dass sie einst bei 3,5 Prozent lag, dann bei 5 und seit 2017 bei 6,5 Prozent. Dass sie in Sachsen und Bayern weiterhin bei 3,5 liegt, ja kein Nachbarbundesland so schamlos bei dem Thema die Hand aufhält. Dass diese Steuer natürlich keine Sozialklausel hat.

Ich bekenne, keinen Plan zu haben, der mir in der aktuellen Entscheidung einen Vorteil verschafft. Doch ich bin entsetzt, dass eine Regierung allen Ernstes gegen eine Parlamentsentscheidung klagen will, weil kein Geld dafür da sei. Mit diesem Argument kann man alles erschlagen.

Manchmal wäre ich wirklich lieber in Mittelerde statt in Deutschland und dort besonders im Auenland statt in Thüringen. Schöne Woche!