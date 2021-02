Trauer um früheren Bauamtsleiter im Rudolstädter Rathaus

Gunter Niklas ist am vergangenen Mittwoch unerwartet verstorben, teilt die Stadtverwaltung mit.

Von 1990 bis 2015 war Gunter Niklas Teil des Kollegiums im Rathaus. Dort heißt es, dass er seit seinem Ausscheiden in den Ruhestand weiterhin in Gesprächen im Haus präsent sei – manchmal so, als wäre er weiter im Amt aktiv. „Er hat mit seiner Arbeit das Gesicht und Aussehen der Stadt aber auch der Verwaltung nach der Wiedervereinigung maßgeblich mitgeprägt und beeinflusst. Seine ruhige, freundliche Art und stets lösungsorientierte Arbeitsweise haben viele von uns sehr geschätzt“, berichtet Bürgermeister Jörg Reichl.

Nach seinem Weggang aus dem Rathaus war Niklas weiter im Aufsichtsrat der Saalemaxx GmbH aktiv. Das Freizeit- und Erlebnisbad hat er seit der Planung begleitet und hatte immer ein offenes Ohr für die Belange des Bades gehabt.„All diejenigen, die Gunter Niklas kennenlernen durften, werden ihn sicher in guter Erinnerung behalten“, so Bürgermeister Reichl. „Mit seinem Tod haben wir nicht nur einen Kollegen, sondern auch einen besonderen Freund verloren, der bei vielen einen Platz im Herzen sicher hat. Unser Mitgefühl gilt nun Gunter Niklas’ Familie.”