Trauer um Rosi Ring vom Unweisen Rat Königsee

Der Karnevalsverein “Unweiser Rat Königsee 1391” trauert um sein Mitglied Rosi Ring. Die jetzt im Alter von 65 Jahren nach einer Covid-19-Erkrankung verstorbene Ratsdame war fast 20 Jahre lang Mitglied im Verein, viele Jahre lang Moderatorin beim Kinderfasching, gleich zweimal Prinzessin-Mutter (2008/2009) und (2011/2012) und überdies sehr aktiv bei den Ratsdamen.

In einem vom Vereinsvorstand veröffentlichten Nachruf in sozialen Netzwerken heißt es:

“Du warst für uns die Königin-Mutter. Ein wunderbarer Mensch und eine große Persönlichkeit lässt uns sehr dankbar und traurig zurück. Rosi war beim Unweisen Rat mit ganzem Herzen dabei und besonders aktiv und engagiert. Wir nehmen für immer Abschied und sprechen der Familie und Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus.”

URK-Präsident Jens Brand fand sehr persönliche Wort in einem letzten Brief an die Verstorbene: “Danke, dass du viele Jahre ein aktiver Teil der Ratsdamen warst. Du hattest das seltene Glück, dass gleich deine beiden Töchter Prinzessinnen unseres Vereins waren und du somit zweimal zur Prinzessin-Mutter wurdest. Als Ratsdame, zu der wir dich vor vielen Jahren gemacht haben, warst du immer aktiv mit dabei, sei es bei der Bewirtschaftung zu unseren Generalproben, am Einlass, beim Verkauf von Getränken, mit den Auftritten der Musikschule zu unseren Veranstaltungen und auch einige Jahre mit deiner Moderation beim Kinderfasching.

Keiner hat bei der Tombola, zum Stadtfest, im Trödelmarkt-Zelt und auf unserem Weihnachtsmarkt die Mistelzweige so engagiert und gewinnbringend verkauft wie du! Und wenn ich dich nach deiner Hilfe und Unterstützung gefragt habe, war deine Antwort jedes Mal: Wann? Wo? Mache ich! Jedes Jahr zu Weihnachten hast du uns mit deinen Schülern aus der Musikschule und deinem Weihnachtskonzert erfreut und brachtest uns in wunderbare Adventsstimmung.

Und was uns allen ewig in den Ohren klingen und im Gedächtnis bleiben wird, waren deine spontanen lauten Gefühlsausbrüche und Juhu-Rufe bei den Tanzauftritten der Garden. Weil du mit ganzem Herzen bei jedem Auftritt mit fühltest, hast du uns alle mitgerissen. Rosie, danke, dass du da warst!

Auch Bürgermeister Marco Waschkowski, selbst bis zu seiner Wahl im Unweisen Rat Geschäftsführer und Zeremonienmeister, erinnert an die Verstorbene: “Rosi war stets gut gelaunt und mit vollem Einsatz bei allen Aktivitäten vertreten. Sie war ein grundehrlicher Mensch und man konnte sicher sein, dass sie einem direkt sagte, was ihr nicht passte. Aber sie lobte auch unverzüglich wenn es ihr gefiel. Wir werden sie bei vielen Gelegenheiten sehr vermissen.”