Treffen unter freiem Himmel

Los geht es mit den Versammlungen in Crösten

Saalfeld. Termine für Bürgerversammlungen

Fest stehen jetzt die Termine für die Einwohnerversammlungen des Saalfelder Bürgermeisters, der die Bürgerstammtische in diesem Jahr bewusst in den Sommer verlegt hat. Zum einen ist es lange hell, zum anderen angenehm warm. Hintergrund ist, dass die überwiegende Anzahl der Versammlungen pandemiebedingt unter freiem Himmel stattfinden soll. Gekoppelt wird dabei das bewährte System der Bürgerstammtische im Winter/Frühjahr mit den Erfahrungen der Informationsstunde des Bürgermeisters in den Höhendörfern im September 2020. Je nach Lage gelten die allgemeinen Hygienebestimmungen. Und das sind die Termine:

Mittwoch, 7. Juli, 18 Uhr, Feuerwehrhaus Crösten;

Donnerstag, 8. Juli, 18 Uhr, Altsaalfeld, Bildungszentrum;

Montag, 12. Juli, 18 Uhr, Saalfeld, Markt 6;

Donnerstag, 15. Juli, 18 Uhr, Gorndorf, Regelschule;

Dienstag, 17. August, 18 Uhr, Obernitz, Vereinshaus, 19.30 Uhr, Arnsgereuth, Feuerwehr;

Donnerstag, 19. August, 18 Uhr, Remschütz, Kunstufer;

Dienstag, 24. August, 18 Uhr, Schmiedefeld, Grundschule; 19 Uhr, Reichmannsdorf, Festplatz; 20 Uhr, Wittgendorf, Dorfplatz;

Donnerstag, 26. August, 18 Uhr, Kleingeschwenda, Feuerwehr; 19 Uhr, Dittrichshütte, Feuerwehr; 20 Uhr, Unterwirbach, Vereinshaus.