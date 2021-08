Treffpunkt für Gorndorfer nach alter Tradition

Gorndorf. Unter der 2008 gepflanzten Linde steht nun eine neue Bank als Treffpunkt für die Menschen – so wie früher.

„Eine Dorflinde gehörte in früheren Zeiten in jedes Dorf“, sagt Andreas Schleitzer, der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins Gorndorf. „Die Linde oder ein Blatt von ihr waren ein Zeichen für Frieden, Treue und Gerechtigkeit sowie Symbol des freien Standes der Grundbesitzer und Viehzüchter“, erklärt er weiter.

Deswegen sollte sie auch jetzt wieder in Gorndorf an Bedeutung gewinnen und ein einladender Treffpunkt für Menschen des Saalfelder Ortsteiles werden. Eine Bank um die Linde herum wurde dort – wie in alten Zeiten – wieder auf dem Anger aufgebaut.

Die alte Bank unter der damaligen Dorflinde in Gorndorf. Foto: Familie Stein

„In ihrem Schatten auf einer Bank unter der Linde verweilten oft die Alten. Sie unterhielten sich und rauchten so manches Pfeifchen, Kinder spielten und kletterten im Geäst“, so der Vorsitzende. Bilder von den Treffen gibt es heute noch.

Als die alten Bauersleute vor dem Haus saßen

„Zu Festtagen wurde auch gern von jungen Mädels und Burschen ausgelassen das Tanzbein geschwungen und so manche Späße getrieben. Schon vor Generationen stand auch vor vielen Gehöften am Toreingang eine kleine Bank. Alte Bauersleute saßen oft vorm Haus, um Neuigkeiten zu erfahren und auszutauschen, denn Handy gab es noch lange nicht“, erzählt Andreas Schleitzer weiter über diese Zeit. Mit Freunden und Gästen ist die Bank jüngst eingeweiht worden, auf dass bald wieder Leben und Leichtigkeit, so wie es früher war, einkehren möge – ganz im symbolischen Zeichen des Lindenblattes.

Der Heimat- und Geschichtsverein Gorndorf nahm 2008 den Internationalen Frauentag zum Anlass und pflanzte als Dankeschön für die Frauen am 8. März eine junge Winterlinde – nur wenige Meter vom Standort der alten Linde, die zu LPG-Gründungszeiten einer Waage weichen musste. 13 Jahre später war es an der Zeit, die Tradition neu zu erwecken, und so erstellte Horst Krieg den Entwurf zur Bank und setzte sie mit weiteren Männern schließlich um. Mit dem Gedicht „Heimatdorf“ und einem Schnitt durch das Band durch Bürgermeister Steffen Kania (CDU) kann die neue Geschichte nun beginnen.