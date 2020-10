Die bisher unbekannten Täter sind am Wochenende in den Supermarkt eingebrochen. (Symbolbild)

Bad Blankenburg. Bei einem Einbruch in einen Supermarkt in Bad Blankenburg wurde nicht nur Bargeld gestohlen sondern auch enormer Sachschaden angerichtet.

Unbekannte Tresorknacker sind in Bad Blankenburg in einen Supermarkt eingedrungen und haben rund 23.000 Euro aus einem Tresor gestohlen. Der oder die Täter seien über das Wochenende in das Geschäft im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eingestiegen und hätten den Geldschrank aufgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zusätzlich zum Wert ihrer Beute richteten die Eindringlinge hohen Sachschaden an.