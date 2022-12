Trinkbrunnen an der Regelschule Bad Blankenburg übergeben

Bad Blankenburg Künstlerisch aufwendig gestaltetes Kachelrelief zum Thema Wasser dient als Blickfang

Bereits vor neun Jahren rief der Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) die Initiative „gemeinsam. gesund. kreativ. Schulprojekt Trinkbrunnen“ ins Leben. Ziel war es, den Kindern an den Schulen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Möglichkeit zu bieten, ihren Durst an hygienisch einwandfreien Edelstahltrinkwasserbrunnen zu stillen und ihre Trinkflaschen mit Wasser aufzufüllen. So konnte bisher mit Hilfe von Schulfördervereinen, Eltern, Lehrern, Erziehern, Künstlern bis hin zu Sponsoren ein ganzes Dutzend Trinkbrunnen in den verschiedenen Schulen im Landkreis installiert werden.

Dass dies auch in der Staatlichen Geschwister-Scholl-Regelschule Bad Blankenburg bestens gelungen ist, davon kann man sich nun vor Ort überzeugen. Bereits im Februar 2020 kam die Idee aus dem Kreis der Klassensprecher auf. Nun galt es Angebote einzuholen, Sponsoren zu suchen und sich mit der Umsetzung zu beschäftigen. "Das alles in Zeiten, wo das Aufrechterhalten des Schulbetriebs natürlich an erster Stelle stand", heißt es in einer Mitteilung aus dem Abgeordnetenbüro.

Landtagsabgeordneter als Pate des Brunnens

Außerdem sollte der Brunnen nicht nur technisch funktionieren, sondern auch optisch eine gute Figur abgeben. Unter der Anleitung der ehemaligen Lehrerin Angela Laufke entstand ein künstlerisch aufwendig gestaltetes Kachelrelief zum Thema Wasser, das ein echter Blickfang geworden ist. Gefertigt wurde das Kunstwerk gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern an Nachmittagen nach dem Unterricht.

„Zur gesunden Ernährung unserer Schulkinder gehört auch die ausreichende Versorgung mit Getränken. Das gilt insbesondere an warmen Sommertagen. Und frisches Trinkwasser ist dabei in jedem Fall eine sehr gute Wahl“, so Trinkbrunnenpate Maik Kowalleck. Damit auch alle Kinder bestens ausgerüstet sind, hat die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt der gesamten Schule die passenden Trinkflaschen bereitgestellt.

Besonderer Dank gilt der Mitteilung zufolge auch dem Schulförderverein und den weiteren Sponsoren - Lions Club Saalfeld/Saale, TEAG Thüringer Energie AG, Mike Eckardt Heizung- und Sanitärinstallation, Ralf Heerwagen - Fliesenlegerfachbetrieb - sowie der Schulleitung und dem Lehrerkollegium, der Schulsozialarbeiterin Cornelia Hahn-Prochazka sowie allen beteiligten Eltern und Schülern.