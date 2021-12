Remschütz. Den Klängen des Posaunenchors und andächtigen Worten lauschten die Remschützer am dritten Advent.

Advent, eine Zeit der Verheißungen und tröstenden Worte – so beschreibt die Saalfelder Pfarrerin Christina Weigel die vorweihnachtliche Zeit bei einem Ersatzprogramm des traditionellen Adventssingens in Remschütz. Den Klängen des Posaunenchors und andächtigen Worten lauschten die Remschützer unter dem beleuchteten Baum am Kunstufer am dritten Advent.