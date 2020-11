Trotz Corona: Saalfeld eröffnet die närrische Jahreszeit

Trotz Corona: In einer stark verkürzten Zeremonie hat Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) am Mittwoch um 11.11 Uhr den Rathausschlüssel traditionell an den Saalf`d-Rolschter-Carnevals-Club e.V. übergeben, vertreten durch den Präsidenten Peter Rietzke und Katharina Rietzke von der Funkengarde.

Saalfeld. Alles Corona-sicher: Schlüssel per Seil herabgelassen, Masken getragen und Kussfreiheit durch Handpuppen eröffnet

Die fünfte Jahreszeit ist eröffnet - trotz Corona: In einer stark verkürzten Zeremonie hat Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) am Mittwoch um 11.11. Uhr den Rathausschlüssel traditionell an den Saalf`d-Rolschter-Carnevals-Club e.V. übergeben, vertreten durch den Präsidenten Peter Rietzke und Katharina Rietzke von der Funkengarde.

Zunächst ließ der reguläre Rathauschef den Rathaus-Schlüssel nach Aufforderung durch die Karnevalisten per Seil vom Bürgermeister-Balkon herab. Nicht wenige der Zuschauer fühlten sich an das Märchen Rapunzel erinnert. Dankbar nahm Katharina Rietzke auf ebener Erde den Schlüssel zur Macht an sich.

Gesichert durch eine Gesichtsmaske durften Peter Rietzke und seine Tochter Katharina Rietzke dann doch den Balkon erklimmen, wo äußerst Corona-konform zwei Handpuppen in Gestalt von Prinz und Prinzessin die karnevalistische Kussfreiheit eröffneten. Helau!