Trotz Corona: Straßenbau in Bad Blankenburg geht voran

Eine Stadt, die immer leerer wird, wird auch zwangsläufig immer ruhiger. Und plötzlich ist es weithin zu hören: Bagger und andere Baumaschinen werkeln entlang der Schwarzburger Straße in Bad Blankenburg.

Die Rohre für die Abwasserleitungen werden verlegt um danach den grundhaften Ausbau weiter fortzuführen. Die Arbeiten wurden hier am 9. März wieder aufgenommen und sollen bis Ende August abgeschlossen sein. Der aktuelle erste Teilabschnitt erstreckt sich vom „Weinhaus Eberitzsch“ bis zur Einmündung der Georgstraße. Die Kreuzung Schwarzburger Straße/Georgstraße und die Chrysopras-Brücke sind während dieses Teilabschnittes noch befahrbar.

„Während des sich anschließenden zweiten Teilabschnittes bis zum Ortsausgang – Beginn voraussichtlich nach Ostern – wird dann leider kein Verkehr mehr in das und aus dem Schwarzatal nach Bad Blankenburg möglich sein. Die Arbeiten sind dann nur unter Vollsperrung zu realisieren“, informierte Andreas Vollrath, Leiter vom Bauamt.

Gasstörung in der Georgstraße beseitigt

Auch die Baumaßnahme des Zweckverbandes Wasser/Abwasser in der Griesbachstraße geht planmäßig voran. Am 2. März haben die Arbeiten des zweiten Bauabschnittes zunächst in der Straße Am Friedhof begonnen. Hier sowie in der Griesbachstraße und im westlichen Abschnitt des Edelsteigs werden durch den Zweckverband die Trinkwasserleitung und der Abwasserkanal erneuert. Die Arbeiten können nur unter Vollsperrung der jeweiligen Straße durchgeführt werden. Fußläufig sind die Anliegergrundstücke jederzeit erreichbar. Die Bauarbeiten sollen nach jetzigem Stand im Sommer beendet sein.

Eine weitere Baumaßnahme der Stadt Bad Blankenburg betrifft den Ersatzneubau der Rinnebrücke in Watzdorf. Hier erfolgt jetzt der Asphalteinbau, so dass gegen Ende der 13. Kalenderwoche auch hier die Vollsperrung wieder aufgehoben werden kann und die Umleitung in den Ort nicht mehr erforderlich ist. Spätestens in der 14. Kalenderwoche sollen die Arbeiten bis auf kleine Restleistungen hier ebenfalls fertig sein.

„Die Aussagen stehen allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Baufirmen ohne Einschränkungen durch Krankheitsfälle oder behördliche Auflagen wie geplant weiter arbeiten können“, so Vollrath.

Beendet wurde in der vergangenen Woche dagegen die Beseitigung einer Gasstörung in der Georgstraße. Die Vollsperrung konnte so noch vor dem Wochenende aufgehoben werden.

Auch in der Bad Blankenburger Siedlung wird weitergebaut. Hier entstehen, direkt neben dem Rewe-Markt, zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften und barrierefreie Wohnungen für Betreutes Wohnen, eine Sozialstation mit ambulantem Pflegedienst, Tagespflege und eine neue Rettungswache. In Zeiten der Verunsicherung und der allgegenwärtigen Einschränkungen geben diese zukunftsweisenden Arbeiten Zuversicht.