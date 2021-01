Trotz Pandemie: Inner Wheel Club Saalbogen ist aktiv

Auch das Ensemble „Die Kongas“ der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein in Saalfeld freuten sich über eine finanzielle Unterstützung des Inner Wheel Clubs Saalbogen.

Das Jahr 2020/21 war und ist auch für den Inner Wheel Club (IWC) Saalbogen ein besonderes. Meetings konnten nur bedingt stattfinden – meist virtuell. „Es ist uns aber trotz aller Einschränkungen gelungen, die gesteckten Ziele zu verwirklichen, Menschen und Einrichtungen zu unterstützen, die unsere Hilfe brauchen“, heißt es in einer Mitteilung des Serviceclubs.

So konnten man den Bewohnern der Diakonie Wohnstätte Am Anger in Bad Blankenburg mit einer Spende von 400 Euro einen unbeschwerten Tag bei einem Sommerfest im September ermöglichen.

Altenheimbesuche sind stets besonders berührend

Besonders in der Vorweihnachtszeit haben es sich die IWC-Frauen zur Aufgabe gemacht, Menschen in Fördereinrichtungen zu besuchen, mit ihnen zu feiern, zu basteln oder Senioren in Altenheimen des Städtedreiecks, die keine Angehörige haben oder keinen Besuch bekommen, zu überraschen.

Die Jettina–Schule in Gorndorf, eine Fördereinrichtung für Menschen mit Mehrfachbehinderung, bedankte sich für die Zuwendung von 250 Euro. Die Mitglieder der Trommelgruppe „Die Kongas“ der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein in Saalfeld freuten sich über kleine Geschenke und Süßigkeiten, die zwei Freundinnen des Clubs überreichten. Ein Scheck über 300 Euro soll helfen, die Arbeit der Gruppe fortzusetzen oder neue Instrumente zu kaufen.

„Ein besonders berührendes Erlebnis ist für uns der jährliche Besuch in einem Altenheim. Die Freude und das Strahlen in den Augen der Senioren bestärken uns in unserer Arbeit“, heißt es in der Mitteilung. Diesmal hatte man „Haus Herbstsonne“ vom ASB Saalfeld ausgewählt. Dem Inner Wheel Club gehören 24 Mitglieder an und so wurden 24 Geschenke liebevoll gepackt. Man habe versucht, die vielfältigen Wünsche der Senioren, wie Kleidung und Bettwäsche, aber auch Pflegeprodukte und Süßigkeiten, zu erfüllen. IWC-Präsidentin Anja Walter überreichte die Präsente der Leiterin des Heimes, die sich mit herzlichen Worten dafür bedankte.

Seit vielen Jahren nehmen zwei bis drei Mitglieder des Clubs als Jury am Lesewettbewerb in der Geschwister-Scholl-Schule in Bad Blankenburg teil. Die Preise werden vom IWC gesponsert. Leider waren die Schulen geschlossen und der Wettbewerb fiel aus.