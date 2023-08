Trotz plötzlichem Künstler-Tod: Neue Ausstellung in Saalfelder Praxis-Galerie

Saalfeld. „Kunst ist enorm wichtig“: Nach dem Tod von Gerd Mackensen zeigt Gabriele Süss nun Werke des Erfurter Künstlers Jost Heyder.

Der aus Nordhausen stammende Maler und Bildhauer Gerd Mackensen wäre im kommenden Jahr 75 Jahre alt geworden. Und er hätte ab dem 8. September dieses Jahres eine Ausstellung seiner Werke in der Saalfelder Praxis-Galerie der Zahnärztin Gabriele Süss gehabt - auch mit eigens dafür gemalten Bildern. Doch völlig überraschend ist Gerd Mackensen am 20. August gestorben - ein Schock nicht zuletzt auch für Gabriele Süss, die Mackensen sehr schätzte. Ihrer Intention, die unter dem Titel „So weit das Auge reicht“ geplante Mackensen-Exposition trotzdem zu zeigen, folgte die Familie von Gerd Mackensen nicht.

„Ich hätte es gerne gemacht - zu seinen Ehren“, erklärte die Galeristin am Donnerstag gegenüber der Redaktion. Stattdessen wird sie nun Werke des Erfurter Künstlers Jost Heyder zeigen. Der Malerfreund hat nach nur kurzer Bedenkzeit zugesagt, in die Bresche zu springen. Freilich, es gibt für diese am 8. September startende Jost-Heyder-Ausstellung keine Flyer und keine Plakate. „Das stricken wir jetzt mit heißer Nadel“, sagt Gabriele Süss. Und auch einen Titel gibt es noch nicht - jedenfalls nicht bis zu einem Telefonat zwischen der Galeristin und dem Erfurter Künstler am Donnerstag in Gegenwart der Redaktion.

Saalfeld, sagt Jost Heyer, ist für ihn „keine fremde Situation“

„Nach der Vorstellung II“, schlägt Heyder vor, in Anlehnung an den Titel einer ersten Ausstellung dieses Namens im Kunstmuseum Erfurt. Gegenüber dieser Redaktion sagte Jost Heyder am Telefon, er habe das Saalfelder Kunstpublikum in guter Erinnerung, war er doch mit seinen Werken vor ein paar Jahren sowohl in der Saale-Galerie in der Brudergasse als auch schon bei Gabriele Süss in der Darrtorstraße präsent. Er wolle nun in Saalfeld „eine Ideenauswahl aus verschiedenen Thematiken wie Porträt, Landschaft und Figurationen“ zeigen. Saalfeld, sagt Jost Heyder freundlich, ist für ihn „keine fremde Situation“.

Am Mittwoch kommender Woche wird er seine Bilder in der Galerie aufhängen und am 8. September ist die Eröffnung. Wie geplant. Gabriele Süss ist froh darüber, dass ihre Praxis-Wände auf Grund des plötzlichen Todes von Gerd Mackensen nicht weiß bleiben. Sie sagt: „Kunst ist für unser Seelenleben und unser Denken enorm wichtig.“