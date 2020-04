Remschütz. Mehrere Personen wurden am Donnerstag dabei beobachtet, wie sie in den „Sandbergen“ bei Remschütz Lagerfeuer anzündeten. Dann flüchteten sie.

Trotz Waldbrandgefahr: Unbekannte lassen Lagerfeuer unbeobachtet zurück

Trotz der bereits in Thüringen bestehenden Waldbrandgefahr, zündeten sich mehrere noch unbekannte Personen am gestrigen Abend in den sogenannten Sandbergen bei Remschütz Lagerfeuer an. Als die von Zeugen informierte Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr der vermeintlichen Feuerstelle näher kam, flüchteten die Verantwortlichen und ließen die Feuerstellen unbeobachtet.

Die Feuerwehr musste gleich zwei Lagerfeuerstellen löschen. Von den Personen fehlte jede Spur. Ob es sich bei den beiden an der Zufahrt zu den Sandbergen abgestellten Fahrzeugen um diejenigen handelt, von denen die Lagerfeuer gemacht wurden, wird nun von Seiten der Polizei ermittelt. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen bereits.

Zu lange Trockenheit sorgt bereits jetzt für Waldbrandgefahr

Die Feuerwehr in Thüringen weist ausdrücklich darauf hin, dass in vielen Wäldern und auf Wiesen aufgrund der dauerhaften Trockenphase bereits jetzt schon die Waldbrandwarnstufe 2, teilweise sogar Waldbrandwarnstufe 3 ausgerufen worden sind. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette kann einen Großbrand auslösen.