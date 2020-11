Tunnelbau in Zeutsch legt für sechs Tage die Saalbahn lahm

Stephan Saalfeld, Referatsleiter Straßenneubau im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, an einem künftig dreispurigen Abschnitt der B 88 am Ortsausgang von Zeutsch in Richtung Orlamünde, der sich gerade im Bau befindet. Rechts erkennt man die Brücke, die im Zuge der Kreisstraße 18 über die Saalbahn in Richtung Niederkrossen führt.