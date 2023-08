Über 1000 Fahrzeughalter in Saalfeld-Rudolstadt fahren "oben ohne"

Saalfeld/Rudolstadt Ein Blick auf die Zulassungsstatistik - bei Allradfahrzeugen ist der Landkreis weit vorn im Bundesvergleich

Allradantrieb ist beliebt und nicht nur SUV vorbehalten: Deutschland kommt weiter zunehmend auf allen Vieren daher, wie die neueste Pkw-Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes ergibt: Bundesweit lag die Zahl der Allrad-Fahrzeuge Anfang 2023 bei 6,48 Millionen Pkw. Davon waren im Kreis Saalfeld-Rudolstadt exakt 10.217 Fahrzeuge beheimatet. Das sind 99 mehr als im Vorjahr. Bei den Allradlern kommen damit rund 170 Fahrzeuge auf 1000 hier zugelassene Pkw.

Die Zahl der Menschen, die das Dach wegklappen können, um Sonnentage oben ohne zu genießen, ist geringer: bundesweit 2,21 Millionen. Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt waren zum Zeitpunkt der Bestandsanalyse 1024 Sonnenhungrige mit Cabrio registriert. Das sind 14 mehr als 2022. Cabrios haben wir im Kreis Saalfeld-Rudolstadt damit 17 pro 1000 Pkw.

Hinterer Platz in der Cabrio-Bundesliga

Die beiden Werte reichen im bundesweiten Vergleich zu Platz 39 in der Allradler-Liga und zu Platz 389 in der Cabrio-Bundesliga unter 399 Städten und Kreisen. Die Spitzenplätze besetzen bayerische Landkreise: Im Kreis Starnberg gibt es mit rund 87 pro 1000 Pkw die meisten Cabrios. Bei den Allradlern führt der Kreis Miesbach mit 286 Allradlern pro 1000 Pkw die Bundesliga an.

Ein Cabrio als Neuwagenkauf kommt deutlich seltener vor als der Erwerb eines anderen Pkw-Typs: Allerdings ist das dann auch eher eine Anschaffung fürs Leben und für die sonnigen Tage darin. Die Bestandsentwicklung bei uns sieht so aus: Die Zahl der Cabrios im Kreis Saalfeld-Rudolstadt stieg im Vergleichszeitraum um 1,39 Prozent oder 14 Fahrzeuge. (Anteil am Bestand: 1,71 Prozent).

Bundesweit nahmen die Cabrios um 13.397 Exemplare oder 0,60 Prozent, auf jetzt 2,21 Millionen Fahrzeuge ab. Ob damit ein Trend eingeleitet wurde, wird sich nächstes Jahr zeigen. Im Moment kann's auch schlicht daran liegen, dass die Hersteller die knappen Chips in anderen Fahrzeug-Typen verbaut haben und manche Cabrioenthusiasten immer noch auf ihr Sommer-Sonne-Auto warten.