Über 1000 Kinder lernen an Musikschulen in Saalfeld und Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Fördermittel vom Land in sechsstelliger Höhe als Ausdruck der Wertschätzung für die Arbeit übergeben

Die staatlich anerkannten Kreismusikschulen in Saalfeld und Rudolstadt haben eine Förderung in Höhe von 268.000 Euro vom Land erhalten. 136.000 Euro davon gehen an die Kreismusikschule Rudolstadt, 132.000 Euro an die Kreismusikschule Saalfeld. Insgesamt belaufen sich die Kosten der Musikschulen auf zwei Millionen Euro. Mehr als 20 Prozent der Kosten werden durch die Unterrichtsgebühren wieder eingenommen. Der Landkreis bezuschusst die Kreismusikschulen mit 1,4 Millionen Euro.

Landrat Marko Wolfram (SPD) bedankte sich laut einer Mitteilung der Kreisverwaltung bei Christine Bloßfeld, Leiterin des Schulverwaltungsamtes, Ina Feldhäußer, Sachbearbeiterin im Schulverwaltungsamt, und den Leitern der Kreismusikschulen Hendryk Mühlbach und Jana Bauer für ihren Einsatz: „Da es sich um ein sehr aufwendiges Antragsverfahren gehandelt hat, waren wir auf die akribische Zuarbeit der Mitwirkenden angewiesen. Ich bin dankbar, dass der Freistaat sich mit den Fördermitteln zur Bildungsaufgabe der Musikschulen bekennt. Der Landeszuschuss ist auch eine Wertschätzung für die qualitativ hervorragende Arbeit unserer beiden Musikschulstandorte in Saalfeld und Rudolstadt“, wird Wolfram zitiert.

Konkrete Standards an den Schulen gefordert

Die staatliche Anerkennung erhielten die Kreismusikschulen im Mai dieses Jahres. Nach dem dem Thüringer Gesetz zur Anerkennung und Förderung der Musik- und Jugendkunstschulen dürfen die Musikschulen für die nächsten fünf Jahre die Bezeichnung „staatlich anerkannte Musikschule“ führen. Sie ist Voraussetzung für die Förderung. Das Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz wurde im letzten Jahr im Landtag beschlossen, da die Musik- und Jugendkunstschulen im Freistaat eine wichtige Institution der kulturellen Bildung darstellen. Mit dem Gesetz wurden eine jährliche Fördersumme von sechs Millionen Euro und erstmalig konkrete Qualitäts-, Angebots- und Personalstandards in den Schulen festgelegt.

In der Kreismusikschule Rudolstadt lernen derzeit 604 Schülerinnen und Schüler ein Instrument. In der Kreismusikschule Saalfeld sind es 458. Insgesamt haben beide Musikschulen 59 Lehrkräfte.