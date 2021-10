Vortrag über die Geschichte der Saaleflößerei

Hummelshain/Uhlstädt. Peter Schröter spricht beim Sonntagsvortrag am 10. Oktober im Hummelshainer Teehaus über das Thema.

Beim 85. Sonntagsvortrag ab 15 Uhr im Hummelshainer Teehaus wird Peter Schröter aus Uhlstädt über die Geschichte der Langholzflößerei auf der Saale berichten. Bereits in einer Urkunde der Grafen von Orlamünde aus dem Jahr 1258 ist die Rede davon, dass Einwohner von Ziegenrück die „abgehauenen Bäume“ zu Flößen zusammenbanden und auf dem Wasserweg saaleabwärts transportierten.

In den folgenden Jahrhunderten wurde die Flößerei auch für die Bewohner von Uhlstädt, Ober- und Kleinkrossen, Rückersdorf und weiterer umliegender Orte zu einem wichtigen Gewerbe. Nachdem die gewerbliche Flößerei in den 30/40er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgegeben worden war, werden in Uhlstädt seit 1984 zum Zweck der Traditionspflege wieder Flöße gebaut, und die Floßfahrten von Kirchhasel nach Uhlstädt sowie das Flößerfest sind längst eine überregional bekannte touristische Attraktion geworden.

Der Referent Peter Schröter, langjähriger Bürgermeister von Uhlstädt und Mitglied des dortigen Flößervereins, ist einer der besten Kenner dieser Thematik. Im Anschluss lädt der Förderverein traditionsgemäß zum Gespräch bei Fettbrot und Wein ein.