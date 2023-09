Über eineinhalb Jahrhunderte Feuerwehr Oberweißbach

Oberweißbach Auch ein krummes Jubiläum ist nach der Corona-Pandemie am Wochenende ein Grund zum Feiern

Die Feuerwehr der Ortschaft Oberweißbach (Landgemeinde Stadt Schwarzatal) wird im September stolze 155 Jahre alt. Das ist ein Grund zum Feiern.

So steht der Samstag ganz im Zeichen der Öffentlichkeitsarbeit. Um 15 Uhr wird die Kinder- und Jugendfeuerwehr mit einer Vorführung beeindrucken, bevor anschließend die Einsatzabteilung ihr Können zeigt. Um 20 Uhr lädt die Partyband “Zeitlos” auf das Gelände der Feuerwehr Am Wäldchen 6.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück. Um 12.30 Uhr werden sich die Fahrzeuge für den Umzug aufstellen, der ab 13 Uhr durch das Gebiet der Ortschaft führt. Um 14.30 Uhr gibt es eine Technikschau und ein buntes Programm für Kinder und um 15 Uhr spielt zum Abschluss die Fröbelstädter Blasmusik auf.

Dieter Kuhn durchforstete die Chronik

Lohnend ist auch ein Blick in die Chronik der Feuerwehr: Aus ihr hat Dieter Kuhn von der Alters- und Ehrenabteilung einen Abriss erstellt, damit Feuerwehrvereinsvorsitzender Florian Bergmann am Freitag bei der feuerwehrinternen Feier einen geschichtlichen Abriss würde liefern können.

So war das Redemanuskript von Florian Bergmann

Wir dokumentieren hier wesentliche Auszüge aus dem Manuskript aus Sicht der Feuerwehr:

“Im Jahr 2020 hatten wir uns auf das 150. Jubiläum unserer Feuerwehr vorbereitet.

Der Ablaufplan war erstellt und die Gäste hatten Einladungen erhalten, doch die Coronapandemie machte einen Strich durch die Rechnung. Auch in den nächsten Jahren kamen wir nicht zum Zuge. Doch beim Stöbern in den alten Unterlagen fiel uns in der Statistik des Thüringer Feuerwehr-Verbandes von 1900 eine Eintragung auf.

Erste Vorläufer schon um 1783

Hier wird für den Brandbezirk III als Bezirksvertreter Bezirksbrandmeister Richard Trautner (Oberweißbach) und das Gründungsjahr der Feuerwehr auf 1868 angegeben.

Schenken wir dieser Angabe Glauben, warum auch nicht, schließlich war der Statistiker doch 123 Jahre näher am Geschehen als wir, so ist heute das 155jährige Jubiläum gerechtfertigt.

Wenn auch die „Feuerwehr-Ordnung der Gemeinde Oberweißbach” erst 1870 unter- zeichnet wurde, so gab es in der Chronik schon viel früher Aktivitäten auf diesem Gebiet. Grund war die Holzbauweise und die geringen Abstände zwischen den Häusern. Bereits 1783 lesen wir, dass eine Spritze existierte, mit der man bei dem Großbrand in Königsee, bei dem 63 Häuser abbrannten, im Einsatz war.

Alarmierung mit Kirchenglocken und Trommeln

Über den Kauf einer Feuerspritze für 405 Taler aus Rudolstadt gibt es 1817 Belege. Schon im Jahre 1847 bestand eine Löschmannschaft, die 100 Leute und 4 Feuerläufer zählte. Alarmiert wurde mit der Kirchenglocke und Trommeln.

Am 24. Mai 1857 wurde Oberweißbach von der größten Brandkatastrophe heimgesucht. Innerhalb von zwei Stunden brannten 26 Wohnhäuser mit Nebengebäuden und 20 Scheunen nieder. Hilfe kam damals von 30 Orten der Umgebung.

1880 erste Saug- und Druckspritze

Für den 14. Mai 1871 ist dann eine Rottenführerwahl belegt, bei der Reinhold Schneider die meisten Stimmen erhielt. Eine Verbesserung in Sachen Brandsicherheit gab es 1877 mit der Abschaffung der Holzschindeldächer und Holzschlote.

Der Kauf einer großen Saug- und Druckspritze erfolgte 1880. Damit gab es in der Gemeinde drei Feuerspritzen, eine auf der Burg, eine im unteren Ort und die neue Spritze am Markt. Bei dieser Ausstattung blieb es viele Jahrzehnte.

Erst 1925 kam es zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr. Ernst Escher war ihr erster Wehrführer. Versuche, diese schon 1909 und 1913 zu gründen, scheiterten an den Kosten für Uniform und Geräte.

Schon vor 100 Jahren 29 Hydranten und 1000 Meter Schlauch

Zu vermerken ist auch, dass Oberweißbach damals bereits über 29 Hydranten und 1000 Meter Schlauch verfügte, also eine sichere Löschwasserversorgung des Ortes. Eine weitere technische Neuerung, eine Motorspitze Goliath, erhielt die Freiwillige Feuerwehr 1932, dem Jahr mit der höchsten Stärke von 53 Kameraden.

Mit Hitlers Machtübernahme 1933 wurde der Feuerwehrdienst gesetzliche Pflicht, die Feuerwehrleute zählten zur Feuerschutzpolizei, die Vereine wurden aufgelöst. Auf dem Kirchturm wurde eine Sirene installiert. Was viele Jahre angemahnt war, geschah 1937 im Eiltempo, der 2. Weltkrieg stand vor der Tür. Beim Brand des Trautnershauses am 19. Juni 1937 arbeiteten die Kameraden so vorbildlich, dass die Versicherung eine Prämie von 50 Reichsmark überreichte.

Karl Köhler erster Wehrführer nach dem Krieg

Nach 1945 hatten sich die Reihen der Kameraden gelichtet. Ein Neuanfang war aber nötig. Kamerad Karl Köhler wurde von der sowjetischen Militärkommandantur zum Wehrleiter bestimmt. Mit einigen erfahrenen Kameraden baute er eine schlagkräftige Truppe auf. Zu ihrem neuen Gerätehaus an der Pumpstation bekamen sie ein LF 8 Mercedes Vorkriegsmodell.

Am 1. Mai 1955 übernahm Gerhard Marquardt die Führung der Wehr. In den 50er Jahren änderten sich die Aufgaben, nicht nur Brandbekämpfung, auch Leistungen im NAW – Stunden zählten für das Ansehen der Wehr.

Unser zweites Löschfahrzeug kam am 4. Oktober 1958, ein fabrikneuer LF 8

Garant mit Schlauchanhänger. Schon 1959 bekam er seine Feuertaufe beim Brand im Sägewerk Kernstal.

Mithilfe beim Bau der Wasserversorgung

Die Teilnahme an Feuerwehrwettkämpfen war in den nächsten Jahren erfolgreich für Oberweißbach, einige Male belegten sie erste Plätze und nahmen am Kreisausscheid in Meiningen teil. 1960 sanierten die Kameraden zusammen mit den Stadtarbeitern den Hirtenteich und 1963 leisteten sie viele NAW-Stunden beim Bau der Wasserversorgung im Mellenbachtal.

Ab 1966 führte Hans-Joachin Liebert die Wehr Oberweißbach. Seine Bemühungen, die Alarmierung zu optimieren, zeigten Erfolg. Auf der Maschinenstation wurde eine zweite Sirene installiert.

1973 wurde Remise an der Kirche zum Gerätehaus

Unter der Leitung des Wehrleiters Siegfried Erler sanierten wir 1973 die Remise an der Kirche zum Gerätehaus um. Sanitäranlagen und Schulungsraum waren nun nutzbar. Der Einzug erfolgte am 7. Oktober 1975.

In Eigenleistung wurde 1977 ein Löschwasserbehälter auf der Brücke eingebaut, welcher am 27. Juli 1978 beim Hausbrand Bornkessel im Talweg gute Dienste tat.

Im Januar 1981 wurde der 23 Jahre alte Löschfahrzeug gegen einen Robur LF8-TS8 ausgetauscht, auch wurde eine dritte Sirene auf dem Burghof platziert, jetzt konnte der Ort lückenlos beschallt werden.

Mit der Gründung einer Frauenlöschgruppe 1984 verbesserte sich die Arbeit des vor- beugenden Brandschutzes für einige Jahre enorm. Die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren zeigte sich am 9. Januar 1987. Beim Brand des Hauses Ulrich arbeiteten Unterweißbacher, Mellenbacher, Meuselbacher, Neuhäuser und Oberweißbacher prima zusammen.

Mit der Wende drohte der Zerfall

1989/90 drohte die Wehr auseinanderzufallen. Willi Albrecht und Hartmut Henkel ist es zu verdanken, dass sich die Kameraden zusammenrauften. Willi übernahm ab März 1991 die Wehrführung und das Amt des Kreisbrandmeisters.

Mit der Neugründung des Feuerwehrvereins unter Führung von Bernhard Schmidt begann eine Belebung des kulturellen Lebens in der Stadt und im Verein. Viele Ausflüge, Feiern und Stadtfeste festigten den Zusammenhalt der Mitglieder. Mit der Wehr Michelau gewannen wir eine Partnerfeuerwehr. Gemeinsam feierten wir 1991 unser erstes Feuerwehrfest in Oberweißbach. Die Partnerschaft hält nun schon 32 Jahre.

Mit der Übernahme der AG Junge Brandschutzhelfer in die Jugendfeuerwehr konnte die Nachwuchsförderung nahtlos fortgeführt werden. Wichtig war die Orientierung auf den neuen Aufgabenbereich Hilfeleistung.

Vom Landkreis Neuhaus wurde 1990 ein ADK 70 und im Mai 1992 ein VRW zugeführt. Von der Gemeinde Herschbach (Westerwald) bekamen wir ein gebrauchtes TLF 16 geschenkt.

1993 neues Gerätehaus eingeweiht

Der Bürgermeister Worm und die Mitglieder des Rates stimmen für den Neubau eines Gerätehauses im Gewerbegebiet. Der Bau wurde am 26. Juni 1993 eingeweiht. Unter Führung von Willi Albrecht arbeiteten alle Kameraden ehrenamtlich mit.

Zum Gerätehaus machte der Landrat ein Überraschungsgeschenk, ein LF 16 W50. Gerätehaus und Fahrzeugpark waren entscheidende Kriterien zum späteren Status einer Stützpunktfeuerwehr.

Die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren zeigte sich erneut beim Hochwasser 1994 in Mellenbach und Unterweißbach.

1994 war auch das Jahr, in welchem wir zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wechselten. Mit der Auflösung des Landkreises Neuhaus und der Verteilung der Finanzen blieben Mittel für den Kauf einer gebrauchten Drehleiter übrig, ein nützliches Abschiedsgeschenk. Der Feuerwehrverein wechselte zum Kreisfeuerwehrverband Saale-Schwarza.

Im Mai 1998 wurde das TLF 16/24 übergeben und erhielt seine Feuertaufe am 12. August 1998. Zwei Tage waren wir mit 20 Mann und beiden TLF, LF 16 und VRW im Waldbrandeinsatz bei Gräfental. Auch am 28. April 1999 waren die Tanker beim Löscheinsatz am ehemaligen FDGB-Heim Markt 9 eine große Hilfe für alle beteiligten Mannschaften.

1999 Wechsel von Willi Albrecht zu Dieter Kuhn

Im Juni 1999 ging Willi Albrecht in den verdienten Unruhestand und Dieter Kuhn wurde zum Stadtbrandinspektor berufen. Mit der Ausrüstungsnorm für Stützpunktwehren wurden die Stellplätze im Objekt wieder knapp. Geplant waren ELW und ABC-Erkunder.

Die Gerätehauserweiterung wurde 2002 eingeweiht. Zwei LKW-Stellplätze, eine FEZ und Lagerflächen waren geschaffen. Im Februar 2004 übernahm Reginald Koch als Stadtbrandmeister die Amtsgeschäfte für zwei Amtszeiten.

Im Jahr 2005 gab es gleich zwei Beispiele für die perfekte Zusammenarbeit der Wehren von Neuhaus, Meuselbach, Cursdorf, Deesbach, Oberweißbach und dem GWG Rudolstadt. Zum Ersten beim Wohnhausbrand in Deesbach und beim Dachstuhlbrand im Trautnershaus in Oberweißbach. Das nächste größere Feuerwehrtreffen fand am 1. Oktober 2007 in Mellenbach statt. Beim Brand der Thermometerfabrik Sommer unterstützten die Kameraden aus Königsee, Leutnitz, Neuhaus, Saalfeld und Oberweißbach die Mellenbacher Spritzenmänner. Dabei kam auch die 2006 getauschte DLK 23/12 Vario zum Einsatz.

Ab 1. Dezember 2008 arbeiteten die Lichtenhainer Feuerwehr mit Oberweißbach zusammen, die Vereine bleiben dabei eigenständig.

Ab 2010 sparen auf ein neues Fahrzeug

Ab 2010 spart die Stadt auf ein HLF 10/10. Mit ihm soll das TF 16/23 und das LF 16 auf W50 Fahrgestell ersetzt werden, beide Fahrzeuge sind in die Jahre gekommen. Auch könnte der VRW eingespart werden, es würde Platz im Gerätehaus.

Auf dass die Pannen beim Stromausfall wie beim Sturmtief Kyrill erspart bleiben mögen, wurde 2012 ein Notstromgenerator aufgestellt.

Mit dem Eintreffen des HLF 10/10 am 15. Februar 2013 verfügte die Hauptwache über MTW, TLF 16/24, DLK 23/12 Vario, ABC-ErkKW, HLF 10/10 und in Lichtenhain ein LF Thüringen. Dazu standen der Wache Oberweißbach 29 aktive Kameraden und 11 Alterskameraden, der Wache Lichtenhain 16 aktive Feuerwehrmänner zur Verfügung. Die Jugendfeuerwehr hatte 24 Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Nach 25 Jahren Vereinsarbeit legt Bernhard Schmidt am 20. März 2015, den Ver- einsvorsitz in die Hände von Florian Bergmann.

Für das HLF fehlt noch immer ein Belüftungsgerät, der Verein springt ein und übergab im August das 3100 Euro teure Gerät.

Zur Weihnachtsfeier 2016 brachte der Weihnachtsmann die normgerechten Helme. Am 11. Februar organisierte der Verein eine tolle Nachtrodelpartie am Fröbelturm.

Neue Aufgaben mit dem ICE-Tunnel

Mit der Einbindung in die ICE-Tunnelrettungskette entstehen neue Aufgaben. Deshalb wird die Einführung des Digitalfunkes beschleunigt, die Fahrzeuge wurden sukzessiv ausgerüstet, Handsprechgeräte wurden beschafft. Bis zur Inbetriebnahme der Strecke am 10. Dezember 2017 gab es noch einige Übungen abzuleisten.

Mit dem Zusammenschluss der Gemeinden Meuselbach-Schwarzmühle, Mellenbach- Glasbach und Oberweißbach zur Landgemeinde Schwarzatal übernimmt Marcus Unbehaun den Posten des Stadtbrandmeister. Die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und Technik erfolgt nun zentral.

In der Hauptwache wurde der GW-Last aus Kamsdorf eingestellt, auch werden Lagerbestände zu uns umverteilt.

Ab 2018 mehr und mehr Waldbrände

Der trockene Sommer 2018 mit Waldbränden um Spechtsbrunn, Piesau, Cursdorf und Meura fand seine Fortführung am 25. April 2019 mit einem Vegetationsbrand bei Cursdorf. Ab jetzt half nur noch ein enges Zusammenstehen der Wehren, denn schon am 22. April war beim Hausbrand in der Laubtalstraße in Meuselbach enge Zusammenarbeit gefragt. Im weiteren Verlauf des Jahres hielten uns weitere Brände in unserer Region auf Trab.

Über das Internet gelang unserer Bürgermeisterin ein Schnäppchen, mit dem Erwerb der Ilmenauer DLK 23/12 konnten wir die immensen Reparaturkosten für die alte Leiter umgehen.

2020 beginnt mit einem Paukenschlag: In Katzhütte brennen am 23. März mehrere Wohnhäuser nieder. Etwa hundert Feuerwehrmänner stehen an der Flammenfront, die Gebäude können aber nicht gerettet werden.

Mit Ausbruch der Coronapandemie erschwerte sich die Lage für die Ausbildung und den Einsatz der Wehr. An Feierlichkeiten zum 150. Jubiläum war nicht mehr zu denken. Selbst die hochgepriesene, bundesweite Sirenenprobe schien Corona gehabt zu haben. Sirenen, die nicht aufgerüstet waren, blieben stumm, so auch in “Wisbch”.

Hilfseinsätze auch im Ahrtal

Im Juli 2021 ist Hilfe im Ahrtal gefragt, der Landkreis schickt Kräfte des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr, des DRK und des THW ins Einsatzgebiet. Auch im Sommer 2022 halten uns die Vegetationsbrände in Schwung, in Jemichen und Rohrbach brennt es im Juli, Kameraden kommen aus allen Ecken des Kreises.

Endlich wurden die Coronabeschränkungen gelockert, die Vereinsarbeit nahm wieder Fahrt auf. Für unseren Kindergarten hatte der Verein zwei Tretautos gesponsert, eine kleine Delegation konnte das Geschenk persönlich überreichen. Den Kindern stand die Freude ins Gesicht geschrieben. Zum Rodelfest am 21. Januar ging die Party richtig ab.

Nach Rücktritt von Marcus Unbehaun wurde Mike Ehle zum Stadtbrandmeister gewählt.

Im April 2023 schlugen die Herzen der Schwarzatal Feuerwehrmänner bis in den Himmel, das TLF 16/24 und der GW-L wurden durch Neubeschaffungen abgelöst. Ein TLF 3000 und ein GW-L2 zogen in das Gerätehaus ein.

Am 17. Juni unterstützten wir die Wehr Königsee bei einem Wohnhausbrand und am 14. Juli trafen sich die Schwarzataler Spritzenmänner zum Waldbrand am Eberstein in sehr steilem Gelände mit dem Rest des Landkreises.

Feuerwehr-Fachchinesisch

Das bedeuten die verwendeten Abkürzungen

LF Löschfahrzeug

TLF Tanklöschfahrzeug

ADK Autodrehkran

VRW Vorauseinsatzfahrzeug

GW-L Gerätewagen Last

HLF Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

MTW Mannschaftstransportwagen