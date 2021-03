Überraschende Resultate: Energiemanager untersucht Heizungsanlagen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld. Die Klimaschutzstiftung stellt die Technik für das Energiemanagement in Saalfeld-Rudolstadt zur Verfügung. Ein Experte untersucht vorab die Heizungsanlagen, die zum Teil rund um die Uhr ausgelastet sind.

Dass man die Heizung nur nach Bedarf aufdreht und sie zum Feierabend wieder abstellt, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber nicht. Steffen Anemüller inspiziert seit zwei Monaten Gebäude des Landkreises. Nicht selten hat er „Schaltzeiten jenseits aller Vernunft“ an Heizungssteuerungen vorgefunden und einige Male auch den Klassiker: „Volle Last rund um die Uhr.“

Das soll nun anders werden. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt führt ein Energiemanagementsystem ein. Unterstützt wird er dabei von der gemeinnützigen Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen und der Thüringer Landesenergieagentur (Thega). Anemüller, im Landratsamt unter anderem für die Betreuung von Liegenschaften tätig, lässt sich seit Anfang des Jahres bei der Thega zum kommunalen Energiemanager ausbilden; als Ingenieur für Gebäudetechnik bringt er die optimalen Voraussetzungen mit. Wobei es nicht nur um technische Kompetenz geht. „Wichtig ist die richtige Kommunikation“, meint Anemüller. Viele Probleme ließen sich schon damit beheben, dass Beschäftigte zum richtigen Bedienen von Heizungen und Stromverbrauchern motiviert werden, das Schließen von Fenstern zum Büroschluss selbstverständlich wird. Ebenso wichtig sei es, immer wieder ein Auge auf Energieverträge zu haben, nötigenfalls nachzuverhandeln. So lägen zum Beispiel die Fernwärmepreise bei längerfristigen Lieferverträgen um bis zu 50 Prozent auseinander – und das im selben Landkreis.

Um Einsparungen technisch umzusetzen, muss zunächst geklärt werden, wie es um die Erzeugung und die Verteilung gerade auch der Heizenergie in den jeweiligen Gebäuden bestellt ist. „Wie schnell oder langsam kommen Heizkörper in den verschiedenen Räumen auf Betriebstemperatur, wie oft und wie lange zünden dafür die Brenner, wo geht offenbar Wärme in der Verteilung verloren? – Es ist ein hoch komplexes Thema, das hier bearbeitet werden muss“, betont Thega-Projektleiter Hannes Vierke. „Und es wird ein Marathonlauf, kein Sprint“, ergänzt Steffen Anemüller.

In der ersten Phase untersucht er 13 der rund 50 kreiseigenen Gebäude auf ihre Energiebilanz; die technische Ausstattung wie Temperaturfühler mit Funkübermittlung und Datenlogger als zentrale Mess- und Speichereinheiten hatte bisher die Thega gestellt und wird nun von der Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen abgelöst, die dem Landkreis die Technik im Wert von 800 Euro nun auf Dauer überlässt. „Erfahrungsgemäß zeigen solche Analysen Schwachstellen auf, die schon mit geringinvestiven Maßnahmen behoben werden können“, berichtet Stiftungsvorstand Matthias Stüwe. „Eine bedarfsgerechte Heizungsregelung oder der Tausch defekter Thermostate können schon 10 bis 20 Prozent Energiekosten einsparen helfen.“ Ab wann sich Anemüllers Job, der zu 60 Prozent vom Freistaat gefördert wird, unterm Strich für den Landkreis bezahlt machen wird? „Ende des Jahres werden wir es wissen“, meint er zuversichtlich.

Insgesamt übergibt die Klimaschutzstiftung in diesen Tagen an sieben Thüringer Gemeinden und Landkreise digitale Energieverbrauchsmesstechnik im Gesamtwert von 6500 Euro, darunter auch an die Stadt Rudolstadt. Auch diese Kommunen beteiligen sich an dem Thega-Ausbildungsprogramm zum Kommunalen Energiemanager.