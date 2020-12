Überschlagen und verletzt - Graffitisprüher gestellt - Frau angefahren

Überschlagen und im Graben gelandet: Junger Mann verletzt

Am Samstag fuhr ein 19-Jähriger mit einem Seat von Kamsdorf in Richtung Könitz. Weil von rechts ein Reh über die Straße gelaufen sein soll, verriss der Fahrer das Lenkrad und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses schleuderte nach rechts in den Straßengraben, wobei sich das Auto überschlug und auf den Rädern zum Stehen kam. Der junge Mann kam mit leichten Verletzungen davon, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Frau angefahren und verletzt

Samstag kurz nach 10 Uhr fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Ford im Rainweg in Saalfeld. Als er nach links abbog, übersah er eine Fußgängerin, welche die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau fiel hin. Die 84-jährige wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Verstoß gegen Corona-Einschränkungen

Samstagabend haben Polizisten eine Anzeige gegen zwei junge Männer in Saalfeld erstattet. Sie saßen auf dem Markt und tranken Bier. Dies ist jedoch mit der neuen Allgemeinverfügung für Saalfeld-Rudolstadt seit dem 3. Dezember verboten, heißt es bei der Polizei.

Garagenaufbrüche

Freitagnachmittag wurde die Polizei über einen Garagenaufbruch in Rudolstadt informiert. Die Garage befindet sich in einem Garagenkomplex oberhalb des Kopernikusweges, die Zufahrt erfolgt über die Straße „Am Kochbergsgraben“. Die Streifenbesatzung stellte eine weitere aufgebrochene Garage fest. Der Nutzer dieser Garage ist bisher nicht bekannt, aus diesem Grund wird dieser gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Bisher ist kein Beuteschaden bekannt.

Die Täter durchtrennten zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag gewaltsam die Bügel der Vorhängeschlösser und beschädigten das Metallschwingtor. Der Sachschaden wird auf über 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht.

Graffitisprüher gestellt

Polizisten stellten am Samstagnachmittag einen 19-Jährigen auf frischer Tat. Er war gerade dabei, die Innenwand eines Unterstandes auf dem Gorndorfer Skaterplatz großflächig zu besprühen. Seine Sprühutensilien wurden sichergestellt und er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

