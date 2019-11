Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Überwiegend gute Noten für Akkordeonspieler

Vor einigen Tagen unterzogen sich viele Schüler der Saalfelder Musikschule Triebel einer Prüfung vor dem unabhängigen Akkordeon-Lehrer-Verband ALV. Dieses von Musikschulen unabhängige Gremium bietet für alle Akkordeonspieler, unabhängig davon, wo sie das Instrument erlernen, Prüfungen in sechs Stufen an. In unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden müssen die Prüflinge sowohl einen theoretischen als auch einen praktischen Teil absolvieren.

Höchste Stufe wie Aufnahmeprüfung an Musikhochschule

Dabei haben es die Spielstücke absolut in sich und sind nur mit viel Training gut zu schaffen. Immerhin kommt der Schwierigkeitsgrad der Stufe 6 einer Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule gleich. Der Akkordeonlehrer darf die Stücke mit seinen Schülern nicht einstudieren. Das muss jeder für sich selbst schaffen. Alle sechs Stufen sind dabei freiwillig. Anders an der Saalfelder Musikschule Triebel. Hier müssen die Mitglieder der Akkordeon-Big-Band „Fröhliche Musikanten“ sowie die des Vor-Orchesters die Stufen 1 bis 3 jeweils im Abstand von zwei Jahren bestehen. Erst ab der Stufe 4 sind auch für diese Akkordeonspieler die Prüfungen freiwillig.

13 mal ein „Ausgezeichnet“ erreicht

Seit jeher setzt die Musikschule Triebel in erster Linie auf Qualität. Aber auch an dieser Schule haben der liebe Gott oder der musische Weltenlenker vor dem Erfolg und vor dem Beifall bei Konzerten den Schweiß gesetzt. Nur wer regelmäßig und vor allem sehr diszipliniert trainiert, schafft am Ende auch die Anforderungen. Die beiden Prüfer konnten den Prüflingen der Musikschule folgende Prädikate bescheinigen: 13 mal „Ausgezeichnet“ in den Stufen 1-4, sechsmal „Sehr gut“ in den Stufen 1-3, achtmal „Gut“ in den Stufen 1-3, zweimal „Befriedigend“ in den Stufen 1 und 3 sowie leider auch zweimal ein „Nicht bestanden“ in der Stufe 1.

Die Prüfer gratulierten den Kandidaten sehr herzlich und verliehen der Hoffnung Ausdruck, dass man sich in etwa zwei Jahren zur nächsten Prüfungsstufe wieder sehen werde. Die Stufe 6 hat an der Musikschule Triebel bisher ein Akkordeonspieler mit dem Prädikat „Ausgezeichnet“ bestanden. Eine weitere Spielerin wird sich demnächst ebenfalls dieser höchsten Prüfung unterziehen. Birgit und Thomas Triebel danken allen Schülern und ihren Familien für ihr Engagement und die tollen Ergebnisse.