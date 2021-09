Uhlstädt-Kirchhasel beschließt Haushalt

Kirchhasel. Gemeinderat Uhlstädt-Kirchhasel tagt am 16. September

Dreieinhalb Monate vor dem Ende des Jahres will Uhlstädt-Kirchhasel noch einen Haushalt beschließen. Der Etat mit allen Anlagen, Finanzplan und Investitionsprogramm ist Kernthema der 14. öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 16. September, ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal Kirchhasel. Eröffnet wird der öffentliche Teil durch Bürgeranfragen an den Gemeinderat, beschlossen durch Informationen des Bürgermeisters, der Ausschussvorsitzenden und der Verwaltung sowie Anfragen aus den Reihen des Gemeinderates an die Verwaltung. red