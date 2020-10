Uhlstädt-Kirchhasel: Bürgermeister-Abschied mit warmen Worten am Tag der Republik

Uhlstädt-Kirchhasel. Uhlstädt-Kirchhasels Bürgermeister Toni Hübler (CDU) hatte am Mittwoch seinen letzten Arbeitstag - und eine Ratssitzung am Vorabend.

Korrekt bis zum Schluss: Auch an seinem letzten Arbeitstag als Bürgermeister, der mit dem 7. Oktober auf jenen Tag fiel, den viele hier noch als „Tag der Republik“ kennen, traf man Toni Hübler (CDU) in seinem Büro im Uhlstädter Rathaus an. „Ich muss noch die Umsetzung der Beschlüsse von Bauausschuss und Gemeinderat auf den Weg bringen“, sagte der 50-Jährige zur Begründung. Ab Donnerstag bezieht Frank Dietzel (Linke) als Hüblers Nachfolger das Bürgermeisterbüro. Für wie lange, liegt nicht nur in der Hand der Wähler, sondern auch in der des Verwaltungsgerichtes in Gera. Das muss über die Annullierung der Stichwahl durch die Kommunalaufsicht und eine mögliche Nachwahl entscheiden.