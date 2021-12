Uhlstädt-Kirchhasel steuert auf Neuwahl des Bürgermeisters zu

Gera. Warum der Richter so entschied und nicht anders.

In Uhlstädt-Kirchhasel werden im nächsten Jahr die knapp 5000 Wahlberechtigten womöglich zu einem Extra-Urnengang gebeten. Am Dienstag erklärte eine Kammer des Verwaltungsgerichts Gera unter Vorsitz von Richter Bernd Amelung die Ungültigkeitserklärung der am 12. Juli 2020 erfolgten Stichwahl um das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters für rechtlich korrekt. Die Klage von Wahlsieger Frank Dietzel (Linke) gegen den entsprechenden Bescheid der Kommunalaufsicht wurde abgewiesen.

Das sind die Gründe für das Urteil und die Konsequenzen daraus

Mit ordentlich Abstand im großen Gerichtssaal und im Beisein von Stichwahl-Verlierer Toni Hübler (CDU) und Linken-Kreischef Sascha Krüger als interessierte Beobachter, machte Richter Amelung schon sehr bald deutlich, in welche Richtung sich die Waage neigen würde. Er rekapitulierte den drei Ordner füllenden Vorgang, der knapp anderthalb Jahre danach nun die Verwaltungsrechtler beschäftigte.

Drei Kandidaten hatten sich im vorigen Jahr der Bürgermeisterwahl gestellt. Im ersten Wahlgang erhielt keiner die absolute Mehrheit der Stimmen, weshalb sich Amtsinhaber Toni Hübler und Frank Dietzel zwei Wochen später der Stichwahl stellten. Die gewann der Uhlstädter Dietzel mit 1501 zu 1480 Stimmen hauchdünn. Danach hagelte es insgesamt 68 Wahlanfechtungen von Bürgern, die Unregelmäßigkeiten erkannt haben wollten. Die Kommunalaufsicht prüfte sie alle und verwarf sie. Allerdings stießen sie dabei auf einen Formfehler, den gar niemand moniert hatte.

Das Ergebnis des ersten Wahlgangs war nicht - wie es die Hauptsatzung der Gemeinde vorschreibt - in einem Sonderamtsblatt vor der Stichwahl veröffentlicht worden. Angeblich wegen fehlender Kapazitäten der Druckerei und der Corona-Pandemie. Da half es auch nicht, dass Dietzels Anwältin Nicole Schwuchow ins Feld führte, dass der Wahlausschuss das Ergebnis öffentlich feststellte, sich jeder Wahlberechtigte über Aushänge in den Schaukästen, das Internet und nicht zuletzt die OTZ informieren konnte. Genau das wolle aber die Thüringer Kommunalordnung und die Hauptsatzung ausschließen, dass „der Normadressat alle möglichen Medien abklappern muss, um das Ergebnis zu erfahren“, so Amelung. Es handele sich bei der Nichtveröffentlichung im „Uhlstädt-Kirchhaseler Anzeiger“ um einen Wahlrechtsverstoß, „der sich auf das Ergebnis ausgewirkt haben könnte“; zumal bei lediglich 21 Stimmen Unterschied.

Markus Machelett als Leiter der Kommunalaufsicht des Landkreises unterstrich noch einmal diese Sicht. Folgerichtig wies das Gericht die Klage von Frank Dietzel ab, der auch die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Der Uhlstädter will sich bei Vorliegen des schriftlichen Urteils mit seiner Anwältin beraten, ob man den Gang vor das Oberverwaltungsgericht in Weimar einschlägt. Sollte er darauf verzichten und das Urteil Rechtskraft erlangen, ist er vom nächsten Tag an kein Bürgermeister mehr. Klar ist auch, dass es dann wegen des zeitlichen Abstands von über einem Jahr nicht zu einer Wiederholung der Stichwahl kommt, sondern zu einer komplett neuen Bürgermeisterwahl. Auch andere Kandidaten können dann wieder mitmischen.

Ein Fall mit Geschmäckle