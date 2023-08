Uhlstädt-Kirchhasels alter Ortsbrandmeister ist auch der neue

Kirchhasel Nico Freitag zieht vor über 100 Kameraden eine Bilanz der vergangenen fünf Jahre und bekommt einen neuen Stellvertreter an die Seite

Kontinuität und Veränderung an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehren in Uhlstädt-Kirchhasel: Nico Freitag aus Großkochberg bleibt weitere fünf Jahre Ortsbrandmeister der Einheitsgemeinde, Andreas Jahn aus Kirchhasel ist in dieser Funktion sein neuer Stellvertreter.

109 von 224 aktiven Einsatzkräften hatten sich am vergangenen Freitag auf den Weg nach Kirchhasel gemacht, wo eines von zwei Gerätehäusern steht, die in der ersten Amtszeit von Freitag neu gebaut wurden. Das dritte, das als Ersatzneubau in Großkochberg entstehen soll, ist in der Feinplanung.

Eingangs der Sitzung, an der als Gäste u.a. Bürgermeister Frank Dietzel (Linke) und Kreisbrandinspektor Christian Patze teilnahmen, ließ Nico Freitag die vergangenen fünf Jahre Revue passieren. Anfangs sei er sich nicht bewusst gewesen, was da alles auf ihn zukomme, sagte der Großkochberger. Nach und nach habe sich aber der Terminkalender gefüllt. "Heute vergeht kaum ein Tag an dem ich nicht im Dienst der Feuerwehr unterwegs bin oder Anfragen dahingehend bearbeite", so der Ortsbrandmeister.

Feuerwehren der Ortsteile sind zusammengewachsen

Die Feuerwehren aus den 32 Ortsteilen der Gemeinde seien zusammengewachsen. Nicht nur fachlich, sondern auch auf zwischenmenschlicher Ebene konnte die Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden. "Auch wenn hierbei noch einige Optimierungen anzustreben sind, ist doch ein positiver Trend erkennbar", bilanzierte Freitag, der sich besonders über die "hervorragende Jugendarbeit an den Standorten Großkochberg und Uhlstädt" freute. Mit viel Hingabe und unwahrscheinlich großer Unterstützung würden dort die Löschzwerge ausgebildet.

Bei der anschließenden Wahl wurde der Ortsbrandmeister einstimmig im Amt bestätigt. Bei der geheimen Wahl des Stellvertreters setze sich Andreas Jahn gegen Christian Rudolph von der Freiwilligen Feuerwehr Uhlstädt durch. Der bisherige stellvertretende Ortsbrandmeister Felix Graf (Kirchhasel) hatte aus beruflichen Gründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet.