Uhlstädt/Partschefeld: Brücke fast fertig, Verkehr kann in einigen Tagen rollen

Uhlstädt. Das Bauwerk aus Fertigteilen war in den Sommermonaten eingehoben worden.

So gut wie fertig ist die neue Brücke an der Kreisstraße 113 zwischen Uhlstädt und Partschefeld. Nach Restarbeiten an Durchlass, Hang und dem Einbau eines Geländers soll die derzeit noch halbseitig gesperrte Straße Ende der Woche wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Das Bauwerk aus Fertigteilen war in den Sommermonaten eingehoben worden. Knapp 180.000 Euro an kreiseigenen Mitteln kostet der Ersatzneubau. Die alte Brücke befand sich in einem desolaten Zustand und musste ausgetauscht werden. (ts)