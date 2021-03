Waltraud und Rudolf Fleck aus Uhlstädt haben am 18. März 1951 geheiratet. Am Donnerstag feiern sie Gnadenhochzeit.

Jung gefreit hat nie gereut. Er war 20 und sie 18, als sie sich am 18. März 1951 das Ja-Wort gaben. 70 Jahre später sind sie noch immer ein Paar. Heute feiern Waltraud und Rudolf Fleck in Uhlstädt das seltene Fest der Gnadenhochzeit; so wie man es in Zeiten der Pandemie eben feiern kann: klein aber fein.