Uhlstädter Regisseur gewinnt Filmpreis in den USA

Regisseur Christian Werner in der Hasenheide. Der Filmemacher aus Uhlstädt lebt heute in Berlin und Wien.

„Irgendwann ist auch mal gut“, der Debütspielfilm des aus Uhlstädt stammenden Regisseurs Christian Werner, sammelt weiter fleißig Preise ein. Nach dem Max Ophüls Preis als „Bester Schauspielnachwuchs 2020“ an Darstellerin Maresi Riegner und den meisten Zuschauern beim Online-Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern erhielt der 90-minütige Streifen mit Fabian Hinrichs als Bestatter nun beim Internationalen Filmfestival in Rhode Island (USA) den Ersten Preis. „Das Festival ist vor allem bei Kurzfilmen sehr angesehen. Bei meinem Film ist der 1. Preis eigentlich der zweite, weil es noch einen Grand Prix gibt“, so der 1978 in Rudolstadt geborene Werner zur Einordnung.