So wird das alten INKO-Kaufhaus ("Industriekonsum") in Saalfeld einmal aussehen, wenn es zum Standort der Software-Firma Batix ausgebaut ist.

Umbau des Saalfelder INKO-Kaufhauses bis Dezember beendet

Die Bauarbeiten zum Umbau des ehemaligen INKO-Kaufhauses („Industriekonsum“) in Saalfeld zur Unternehmenszentrale der Software-Firma Batix werden im Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein. Das kündigte Architekt Thomas Brückner am Montag bei einer Baustellenbegehung an. Die Gesamtkosten des Bauvorhabens bezifferten Brückner und der Bau-Ingenieur Christian Stieler mit etwa drei Millionen Euro netto. Das Kaufhaus war 1930 für das Warenhaus Becker & Salinger im Stil der Moderne errichtet worden.

Am Montag vollendeten Bauarbeiter den Guss der Bodenplatte für einen Büro-Anbau. Dieser Anbau barg auch die größte Überraschung der gesamten Bauzeit, erläuterte Architekt Brückner. Ein Vorgängerbau, das Haus Gerbergasse 2, das im Zuge der Bauarbeiten im Sommer 2019 abgerissen wurde, hatte eine ganz einfache, nicht tief ins Erdreich reichende Gründung, sogenannte Streifenfundamente. Ganz anders stellte sich die Situation bei der Fundamentierung des neuen Anbaus dar: Brückner zufolge fanden Bauarbeiter erst in 15 Metern Tiefe festen Grund.

Infolgedessen mussten Bohrpfähle gegossen werden. Die Tiefengründung war Brückner zufolge mit Mehrkosten und einer Zeitverzögerung von zwei Monaten verbunden. Auch bei der neuen Zeiss-Brücke hatte sich der Baugrund wie berichtet als problematisch erwiesen.

„Der Polier ist so, wie man sich das vorstellt“

Um den Zeitverzug für diesen Büroanbau an das INKO zu verkürzen, wird dieser nun in Stahlbeton-Montagebauweise errichtet, erläuterte der Architekt – also mit Fertigbauteilen. Geplant ist, dass dieser Anbau Anfang Juni fertiggestellt ist.

Brückner lobt in diesem Zusammenhang die Baufirma Heinrich Wassermann aus Köln bzw. Crossen an der Elster. „Es geht hintereinander weg“, erklärte der Saalfelder Architekt: „Der Polier ist so, wie man sich das vorstellt.“ Brückner sieht einen klaren Kontrast zu einer Rohbau-Firma aus der Region, die mit dem Bau der neuen Mensa der Geschwister-Scholl-Schule in Saalfeld beauftragt ist: „Die Firma hängt schon wieder reichlich 14 Tage hinter den selbstgenannten Terminen hinterher.“

Den Umbau des alten Warenhauses zu einem modernen Firmensitz bei Beibehaltung der Grundstruktur schildert Brückner als anspruchsvoll. So genügte die Statik des Hauses aufgrund seiner geringen Bautiefe nicht mehr den Anforderungen – insbesondere hinsichtlich des Winddrucks. Aufgrund dessen wurden im Inneren stählerne Stützkonstruktionen eingebaut. Auch habe sich die Brandmauer zum hinteren Bereich als zu dünn erwiesen, weshalb eine weitere Steinschicht dagegen gemauert werden musste.

Das neue Batix-Gebäude erhält einen Dach-Aufsatz als Staffelgeschoss, wie es auch ursprünglich geplant, aber dann in der kurzen Bauphase nicht realisiert worden war. Nachdem der Vorgängerbau im August 1930 abgebrannt war, entstand bis Dezember 1930 das Warenhaus in seinem heutigen Aussehen. „Das sind Bauzeiten, für die wir heute gar nicht so viele Bauleute zusammenkriegen würden“, meinte Brückner anerkennend. Der Dachaufsatz werde Brückner zufolge zur Gewichtsreduzierung in Holzbauweise ausgeführt und mit einer Paneelfassade verkleidet.

Brückner legte bei seinem Gestaltungsentwurf Wert darauf, den äußerlichen Bauhaus-ähnlichen Originalbestand zu erhalten, ebenso den Charakter der Kaufhaus-Architektur im Inneren. Brückner: „So viele Vertreter der Moderne haben wir nicht in Saalfeld.“