Umfangreiche Baumpflege in Saalfeld geplant

Saalfeld. Entsprechende Ersatzpflanzungen sollen im Herbst erfolgen.

Im April und Mai werden im gesamten Stadtgebiet von Saalfeld wieder Baumpflegearbeiten durchgeführt. Laut Stadtverwaltung dienen die Arbeiten zur Herstellung der Verkehrssicherheit wie zum Beispiel der Ausschnitt von Totholz, zur Kronenpflege oder sind statisch begründete Einkürzungen von Kronenteilen.

Der Einbau von Kronensicherungen erfolgt in der unteren Breitscheidstraße sowie am Schlossberg. Dort soll zudem eine abgestorbene Robinie gefällt werden wie auch in der Gorndorfer Straße zwei kleinere Birken. Am Weidig und am Bernhardsgraben sollen bruchgefährdete Weichhölzer zurückgeschnitten werden. Das nicht zuletzt durch die vergangenen Trockensommer zahlreich entstandene Totholz in Baumkronen wird entfernt in der Stauffenbergstraße östlich der Hausnummern 40-52, im Zechengrund, in der Hohen Straße, Florian-Geyer-Straße, im Schlosspark und auf den Grünflächen des Meininger Hofs und des Lange-Wiesen-Weges.

Auf dem Köditzer Friedhof werden 23 der alten Linden gepflegt. In Schmiedefeld erfolgen Baumpflegearbeiten an der großen Balsampappel vor der Grundschule sowie an einer weit über einhundert Jahre alten Buche am Veilsloch.

Firma hat langjährige Erfahrungen

Von März bis Ende September sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz starke Rückschnitte und Fällungen von Gehölzen verboten. Arbeiten, die der Herstellung eines verkehrssicheren Zustands dienen und nicht in das Winterhalbjahr verschoben werden können, sind jedoch ganzjährig möglich. Die ausführende Firma Baumpflegeservice Seime aus Hummelshain habe langjährige Erfahrung bei der Berücksichtigung daraus resultierender artenschutzrechtlicher Belange und werde sich bei Bedarf eng mit Stadtverwaltung und Unterer Naturschutzbehörde abstimmen, heißt es.

Ersatzpflanzungen sind standortnah auf geeigneten Flächen für den Herbst in Planung. Das gelagerte Starkholz kann erworben werden, Nachfragen nimmt Lukas Nagat vom Sachgebiet Grünflächen unter Tel. 03671/59 83 36 entgegen.