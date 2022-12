Umjubeltes Weihnachtskonzert des Saalfelder Böll-Gymnasiums

Saalfeld. Im Klostermuseums erklangen klassische Chorlieder, großartige Einzeldarbietungen - aber auch Songs wie „Last Chrismas“ von „Wham!“

Der große Saal des Saalfelder Klostermuseums war bis auf den letzten Stuhl besetzt. Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel und Tante - alle waren sie gekommen, um ihre Sprösslinge beim traditionellen Weihnachtskonzert zu erleben, dem jährlichen kulturellen Höhepunkt des Saalfelder Heinrich-Böll-Gymnasiums. Um es vorweg zu sagen: Den größten Applaus ernteten die „Bölls Angels“, eine Truppe mutmaßlich von Lehrerinnen und Lehrern - jedenfalls kündigten die beiden Moderatoren des Abends - Ole und Max - die „Bölls Angels“ mit den Worten an: „Da wir das Abitur schaffen wollen, bleibt das Folgende unkommentiert…“.

Ole und Max: „Schön, dass der Saal immer noch voll ist...“

Das war vielleicht keine Spitze auf die Gesangsqualitäten, sondern auf den Text des ersten Liedes: „Heute mache ich gar nichts, heute bleibe ich zu Haus“ bzw. wenn der Wecker klingelt „dreh ich mich noch einmal um“ - für angehende Abiturienten ist das zumindest wochentags keine Option. Beim Lied „Weihnachten, Weihnachten, steht vor der Tür“ klatschte das Publikum bereits rhythmisch mit - um am Ende in laute Rufe nach „Zugabe!“ auszubrechen. Die „Bölls Angel“ erhörten dies - und intonierten das zu Weihnachten unvermeidliche „Last Chrismas“ von „Wham!“ Ole und Max kommentierten anschließend schmunzelnd: „Schön, dass der Saal immer noch voll ist...“

Und das war auch deshalb schön, weil sich dem umgehend der musikalisch anspruchsvollste Auftritt anschloss: Die Schülerin Celine auf der Blockflöte, in Klavierbegleitung. Dieses plötzliche Aufblitzen von großer Klasse hatte etwas Bewegendes. Wenn Schuldirektor Thomas Kober bei seiner langen Danksagung explizit die Kreismusikschule und die Saalfelder Musikschule TonArt erwähnte, dann sicher solcher Leistungen wegen. Auch Luisas irisch-akzentuierter Gitarren-Song kam gut an. Ebenso Alex am Klavier mit einem Song aus dem Kinohit „The Greatest Showman“.

Für die Proben war „ein ganzer Samstag draufgegangen“

Und natürlich die Chöre! Der kleine wie der große Chor. Der Aufwand des vielen Probens hat sich gelohnt, wenn auch für die Vorbereitung des traditionellen Weihnachtskonzerts „ein ganzer Samstag draufgegangen ist“, wie Ole und Max eingangs in entwaffnender Ehrlichkeit eingestanden. Und weil das so gut ankam, hatten sie ja gleich noch einen drauf gelegt: „Auch wenn es hier nicht jeder freiwillig macht - wir hoffen auf gutes Gelingen...“

Und es gelang ja! Viele Chor-Lieder entsprangen dem klassischen Repertoire - von „Jesus und Maria“ über „Sind die Lichter angezündet“ bis hin zu „Süßer die Glocken nie klingen“. Dahingestellt, ob das nach dem Geschmack Heinrich Bölls gewesen wäre, dem Namensgeber des Gymnasiums, dessen Geburtstag sich exakt an diesem 21. Dezember zum 105. Mal jährte. Die Böllianer hatten eigens aus diesem Anlass Teile ihrer Böll-Ausstellung in das Saalfelder Stadtmuseum gebracht.

Nach der umfangreichen Danksagung durch Direktor Kober und dessen Hinweis als Astronomie-Lehrer, dass das Konzert genau am Tag der Wintersonnenwende stattfindet, hatten die Moderatoren Max und Ole das letzte Wort. Sie wünschten frohe Weihnachten und guten Rutsch - „natürlich nicht bei Glatteis!“