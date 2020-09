Saalfeld/Rudolstadt. Noch in keinem Monat Wert von 2019 in Saalfeld-Rudolstadt erreicht

Umsatz der Industrie in Saalfeld-Rudolstadt geht stark zurück

Der Umsatz der größeren Industriebetriebe im Landkreis ist in diesem Jahr stark rückläufig – und das nicht nur coronabedingt. Bisher wurden noch in keinem Monat die Vergleichswerte des Vorjahres erreicht. Das geht aus Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor.

Schon Ende Februar, der Lockdown war noch nicht in Sicht, lag der Umsatz-Rückstand gegenüber den ersten beiden Monaten des Vorjahres bei rund 27 Millionen Euro. Bis zum Juli verschärfte sich der Einbruch weiter. Waren es bis Ende Juli 2019 noch mehr als eine Milliarde Euro, die im verarbeitenden Gewerbe umgesetzt wurden, so lag die Zahl in diesem Jahr bei weniger als 850 Millionen Euro.

Zahl der Beschäftigten sinkt um fast 500 auf 7241 im Juli diesen Jahres

Statt 46 Unternehmen, die mehr als 50 Beschäftigte zählen, wurden zuletzt nur noch 44 erfasst. Auch die Zahl der Arbeitsplätze in der Industrie sank binnen Jahresfrist von 7709 auf 7241. Dabei sind Kurzarbeiter enthalten. So wenige Beschäftigte gab es zuletzt vor zehn Jahren.

Ursächlich für den Umsatzrückgang sind sowohl die Binnen- als auch die Auslandsnachfrage. Die Exportquote ist im Juli 2020 mit 44,8 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres.