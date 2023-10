Umstrukturierung am Klinik-Standort Pößneck greift

Pößneck/Saalfeld Ab Montag nur noch ambulante Operationen und chirurgische Notfallversorgung zwischen 8 und 18 Uhr

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2023 greifen die im Frühjahr angekündigten Umstrukturierungsmaßnahmen der Thüringen-Kliniken am Standort Pößneck. Dann werden dort montags bis freitags ausschließlich ambulante Operationen der Thüringen-Kliniken durchgeführt. Das geht aus einer Mitteilung des Krankenhauses hervor, das seinen Hauptsitz in Saalfeld hat und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gehört.

Mindestens bis zum Jahresende 2023 stehe werktags zwischen 8 und 18 Uhr eine chirurgische Notfallversorgung inklusive D-Arzt in den Räumlichkeiten der Notaufnahme Pößneck zur Verfügung. Damit können zum Beispiel Schul- und Wegeunfälle in den genannten Zeiten versorgt werden. „Wir sind mit allen am Verfahren Beteiligten in intensiven Gesprächen, um dieses Angebot an chirurgischen Notfallleistungen auch über den 31. Dezember 2023 hinaus fortzuführen“, wird Klinik-Geschäftsführer Thomas Krönert in der Mitteilung zitiert.

Fördermittel für die Modernisierung beantragt

Chirurgische Notfallpatienten, die einer stationären Behandlung bedürfen, werden ab dem 1. Oktober 2023 in der Zentralen Notaufnahme Saalfeld der Thüringen-Kliniken behandelt. Die Thüringen-Kliniken stellen sicher, dass Patienten für eine stationäre Behandlung koordiniert an die geeignete Fachabteilung im Klinikverbund oder an die akutstationäre Infrastruktur des nächsten Maximalversorgers weitergeleitet werden.

Für den Umbau des gesamten Standortes Pößneck, verbunden mit einer energetischen Sanierung und dem Errichten eines Neubaus, haben die Thüringen-Kliniken beim Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Fördermittel in Höhe von 26 Millionen Euro im Rahmen einer Einzelfördermaßnahme beantragt.

Die Maßnahmen seien unumgänglich, "um unter dem Eindruck der demografischen Entwicklung, der zunehmend schwierigen Personalsituation und politischer Rahmenbedingungen die medizinische Versorgung im Saale-Orla-Kreis langfristig zu sichern", heißt es.

Entscheidung im Einklang mit den Kostenträgern

Im Einklang mit den Kostenträgern und dem Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit werden die Thüringen-Kliniken in Pößneck ein Gesundheitszentrum errichten, das ein modernes und effizientes ambulantes Operationszentrum mit angegliederter Klinik für Innere Medizin, Funktionsabteilungen, einer Notaufnahme, MVZ-Praxen und einer öffentlichen Apotheke beinhaltet sowie den Neubau einer Rettungswache für den Rettungsdienstzweckverband vorsieht, sodass auch perspektivisch die Adresse „Hohes Gässchen 8-10“ der Anlaufpunkt für die Gesundheitsleistungen in der Region sein werde.

Gegen die Pläne hatte es Proteste aus der Kommunalpolitik und von Bürgern aus der Region Pößneck gegeben.