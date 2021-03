Umzug der Leitstelle von Saalfeld nach Jena verzögert sich

Erst sollte der Umzug im Januar erfolgen, dann hieß es Frühjahr, nun Sommer: Die Leitstelle in Jena könne erst ab Juli die Aufgaben der bisherigen Leitstelle in Saalfeld komplett übernehmen. Das teilte das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt am Mittwoch mit.

Grund für die erneute Verschiebung ist die Corona-Pandemie. Unter anderem gerieten erforderliche Installationstermine in Verzug und die Neuerfassung der nötigen Daten konnte bei laufendem Dienstbetrieb unter Pandemiebedingungen nicht zum geplanten Termin erledigt werden. Zudem müssen die Alarm- und Ausrückordnungen der örtlichen Feuerwehren vollständig neu erfasst werden. „Ich habe immer gesagt, dass die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger vor Schnelligkeit geht. Insofern ist die erneute Verschiebung ärgerlich, es darf aber zu keiner Versorgungslücke bei der Bevölkerung kommen“, sagte Landrat Marko Wolfram (SPD) laut einer Pressemitteilung.

Das Umzugsprojekt habe es vor allem technisch in sich: im bisherigen Einsatzleitsystem der Leitstelle Saalfeld liegen tausende Datensätze, um die Einsatzfahrzeuge punktgenau zum richtigen Ort zu geleiten. Bereits zu Beginn des Umzugsprojekts wurde entschieden, keine Datenübernahme vorzubereiten, sondern alle erforderlichen Informationen neu zu erfassen. Dies ergab vor allem im Bereich des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe einen sehr hohen Arbeitsaufwand – und dies sowohl für die am Projekt beteiligten Mitarbeiter des Landkreises, aber auch für die ehrenamtlichen Orts- und Stadtbrandmeister der freiwilligen Feuerwehren des Landkreises. Parallel hatte in der Saalfelder Leitstelle die Aufrechterhaltung des Betriebes für die Bevölkerung trotz pandemiebedingter Ausfälle höchste Priorität.

Im ständigen Austausch mit der IT-Abteilung der Stadt Jena sei es gelungen, die Erfassungstabelle für die Alarm- und Ausrückeordnung so zu gestalten, dass der Aufwand für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute beim Ausfüllen möglichst gering ist. In engem Kontakt mit den Orts- und Stadtbrandmeistern sollen nun in dem verbleibenden Zeitfenster die Zuarbeiten erfolgen und durch die Kollegen in der Leitstelle Jena eingearbeitet werden.