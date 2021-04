Mehrere Scheiben wurden am Gebäude zerstört. (Symbolbild)

Unbekannte beschädigen Feuerwehrgebäude in Kamsdorf

Kamsdorf In Kamsdorf haben Unbekannte einen vierstelligen Sachschaden am Feuerwehrgebäude verursacht. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Vermutlich am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr haben unbekannte Täter in Kamsdorf mehrere Fenster- und Türscheiben des Feuerwehrgebäudes in der Straße des Friedens beschädigt.

Laut Polizeiangaben wird der dabei angerichtete Sachschaden auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugen können sich beim Inspektionsdienst Saalfeld unter Telefon: 03671 56 0 oder per E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de melden.