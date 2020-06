Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte stehlen Pflastersteine aus Straße

Zwischen dem 6. und 11. Juni wurden auf der Straße zwischen Leutenberg und Steinsdorf an zwei Stellen in der Fahrbahnmitte dunkle Pflastersteine entfernt und gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, seien im September 2019 bereits Pflastersteinen aus dem damaligen Baustellenbereich der gleichen Straße gestohlen worden.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.