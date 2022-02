Der oder die Täter hielten sich einige Zeit in der Schule in Königsee auf und gingen dann ohne Beute (Symbolbild).

Unbekannte steigen in Gymnasium in Königsee ein und klauen nichts

Königssee. Unbekannte Täter sind in das Gymnasium in Königsee eingebrochen. Nach einiger Zeit gingen sie wieder. Offenbar ohne Beute.

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Gymnasium in Königssee eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, seien der oder die Täter nach aktuellem Erkenntnisstand durch ein geöffnetes Fenster in das Gebäude gelangt. Anschließend hätten sie sich mutmaßlich einige Zeit im Erdgeschoss der Schule aufgehalten.

Schließlich, so heißt es seitens der Ermittler weiter, seien der oder die Täter wohl durch eine Sicherheitstür entkommen. Geklaut haben sie offenbar nichts. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.