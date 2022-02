Unbekannte verwüsten ehemaliges Schulgebäude in Sonneberg-Köppelsdorf

Die Polizei fand in dem ehemaligen Schulgebäude in Sonneberg-Köppelsdorf ein Bild der Verwüstung vor (Symbolbild).

Sonneberg. Einbrecher in Sonneberg-Köppelsdorf hatten es auf eine ehemalige Schule abgesehen. Der Polizei bot sich ein Bild der Verwüstung.

In eine ehemalige Schule sind Unbekannte in Sonneberg-Köppelsdorf eingebrochen. Vermutlich in den vergangenen zwei Wochen seien der oder die Täter in das schon seit geraumer Zeit leerstehende Gebäude in der Neuhäuser Straße eingedrungen, teilte die Polizei mit.

Im Inneren habe sich den Beamten „ein Bild der Verwüstung" geboten, heißt es. Etliche Räume seien durchsucht und durchwühlt worden. Die Polizei sicherte vor Ort die Spuren. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Dienststelle in Sonneberg entgegen.