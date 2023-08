Unbekannte verwüsten neuen Bolzplatz in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg. Der neue Bolzplatz in Bad Blankenburg ist Opfer von rücksichtslosen Vandalen geworden.

Unbekannte haben in der Zeit vom 2. August, 20 Uhr, bis Donnerstg, 7 Uhr, einen neuen Bolzplatz in in Bad Blankenburg beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, ist der Bolzplatz ein Teil des an der Kreuzung Wirbacher Straße/Hofgeismarer Straße neu errichteten Spielplatzes.

Sowohl die Tornetze als auch seitliche Auffangnetzte wurden zerschnitten. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0201066 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

