Der abgeknickte und zerstörte Fisch am Brunnen des Dürerparks in Saalfeld.

Unbekannte zerstören Brunnenfigur am Dürerpark in Saalfeld

Saalfeld Von Künstlerin Sylvia Bohlen gestaltete Fisch-Installation abgeknickt - Bürgermeister: Reparatur kostet Geld, das woanders fehlt

Erst in diesem Frühjahr konnte der neu gestaltete Dürerpark in Saalfeld seine ganze Pracht entfalten. Mit neuen Bäumen, Rosen, Sträuchern und Bodendeckern, Spielplatz und Brunnen wurde er schnell zu einem Anziehungspunkt für Saalfelder und Gäste. Jetzt haben Unbekannte einen der drei Fische aus Metall zerstört, die Künstlerin Sylvia Bohlen aus Weischwitz als Brunnen-Installation angefertigt hat.

Steffen Kania äußert sich zu Zerstörungswut

Verärgert zeigte sich angesichts der blinden Zerstörungswut auch Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU). Er schrieb auf seiner Facebookseite: "Ich frage mich immer wieder, was Menschen antreibt, in sinnloser Zerstörungswut alles kaputt zu machen, woran andere sich erfreuen. Die Reparatur wird wieder viel Geld kosten, was an anderer Stelle fehlt. Ich hoffe sehr, dass der oder die Täter gefasst und zur Verantwortung gezogen werden!!!"

Park erst im Juli 2022 wiedereröffnet

Der 7000 Quadratmeter große Dürerpark war in den Jahren 2021 und 2022 für rund eine Million Euro umgstaltet worden. Zwei Drittel der Kosten förderte das Bund-Länder-Programm Zukunft Stadtgrün, der Eigenanteil der Stadt betrug 330.000 Euro.