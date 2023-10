Unerträglicher Schwerlastverkehr: Remda leidet unter Umleitung

Remda. Die Sperrung der B 90 neu in Rudolstadt verursacht Probleme auf der Umleitungsstrecke. In Remda wird es besonders eng.

Es geht derzeit eng zu in der Ortsmitte von Remda. Wie eng, das dokumentieren Fotos von Anliegern. Seit der Sperrung der B 90 neu in Rudolstadt Anfang der Woche verläuft hier der Umleitungsverkehr entlang. Was bedeutet, dass sich Schwerlaster auf den engen Straßen begegnen. Manchmal sind es nur wenige Zentimeter Abstand, die sie voneinander trennen. Auch für die Anlieger ist die Situation belastend.

AfD-Stadtrat: Strecke gänzlich ungeeignet für Verkehrsaufkommen

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Rudolstädter Stadtrat Thomas Benninghaus hat die Verantwortlichen aufgefordert zu handeln. „Dort muss sofort etwas geschehen. Diese Umleitungsstrecke ist für das zu sehende Verkehrsaufkommen des Schwerverkehrs gänzlich ungeeignet“, schreibt er.

Und weiter: „Es ist mir ohnehin ein Rätsel, wie und warum die Stadtverwaltung eine derart voraussehbare Situation in Kauf nimmt. Es kann nicht sein, dass für die offensichtlich unnötige Straßensanierung der B 90 neu in Rudolstadt die Einwohner der Rudolstädter Ortsteile derartige Verhältnisse in Kauf nehmen müssen.“. Benninghaus fordert den Bürgermeister auf, auf den Straßenbaulastträger umgehend Einfluss zu nehmen und auf eine Abänderung der Umleitungsstrecke hinzuwirken. Weiter schreibt er: „Ich gehe [...] davon aus, dass die Dauer der Sanierungsmaßnahmen auf ein Minimum reduziert wird und die Abarbeitung im Schichtbetrieb erfolgt.“

Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass es sich bei der Baumaßnahme an der B 90 neu um ein Vorhaben des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV) handelt, die vom 2. bis 13. Oktober andauert. Die Stadt Rudolstadt war bei der Vorbereitung der Maßnahme genau wie das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt und die Landespolizeiinspektion Saalfeld vom Land anzuhören.

„Eine Stellungnahme unsererseits wurde abgegeben und darin auch Forderungen formuliert. So wurde eine Engstellensignalisierung in Remda gefordert, um das erhöhte Schwerverkehraufkommen nicht zu einem Kollaps werden zu lassen, und Maßnahmen in Schaala ergänzt“, so Bürgermeister Jörg Reichl auf Anfrage

Reguläre Havariestrecke für den Pörzbergtunnel

Bei der Umleitungsstrecke über die L 1050 von Teichröda nach Remda und weiter nach Sundremda handelt es sich um eine reguläre Havariestrecke des Pörzbergtunnels. Der Verkehr wird weitgehend über die Straßen in Baulast des TLBV umgeleitet (B 85 und L 1050). Lediglich die Ortsstraße in Sundremda und die Ortsverbindung von Sundremda nach Remda liegen in der Baulast der Stadt. „Eine grundsätzliche Versagung seitens der Stadt Rudolstadt war nicht möglich“, teilt Reichl mit. Es sei allen Beteiligten bewusst, dass die Umleitung mit teils erheblichen Einschränkungen sowohl für Pendler als auch für Anwohner an den Umleitungsstrecken verbunden ist.

Ohne temporäre Einschränkungen lasse sich eine bedarfsgerechte Infrastruktur jedoch weder herstellen noch erhalten. Die Einschränkungen seien für die Dauer von zwölf Tagen unumgänglich und auch zumutbar, wenn dafür die Schaalaer Chaussee für die nächsten Jahre in gutem Zustand ist und die Ortslagen dann wieder entlastet werden. Die Oberflächensanierung ist laut TLBV erforderlich, um die Straße in einwandfreiem Zustand zu erhalten und Schäden am Unterbau zu verhindern, die dann langwierigere Baumaßnahmen zur Folge hätten. Es werden im Zeitraum der Sperrung auch gleich Arbeiten im Pörzbergtunnel durchgeführt, um den Zeitraum der Sperrung so gut wie möglich zu nutzen.

